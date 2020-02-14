Yeni Av Yasası Yürürlükte

AV VE AVLA İLGİLİ YABAN HAYATINI DÜZENLEME (DEĞİŞİKLİK) YASASI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

AVCILIK FEDERASYONU: “YASA ÜLKE AVCILIĞININ SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMASI AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEME SAHİP”

Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasası, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı’nca bir daha görüşülmek üzere Meclis’e iade edilen ve yeniden onaylanan yasa, Meclis’in 3 Şubat tarihli birleşiminde oy birliğiyle onaylanmıştı.

Avcılık Federasyonu, yeni yasanın yürürlüğe girmesi nedeniyle yaptığı açıklamada, avcı camiasından büyük bir çoğunluğun merakla beklediği yasanın ülke avcılığının sürdürülebilir olması açısından büyük öneme sahip olduğunu kaydetti.

Federasyon açıklamasında, yeni Av Yasası’yla ilgili şu bilgiler verildi:

“Yasa, avcıların kendi hesabı olarak geçmişte oluşturulan Av Fonu’nun sürekli gelişebilmesini sağlamak yanında, ciklanın Büyük Av Mevsiminde avlanabilmesi ve cezaların artırılması gibi çok sayıda yenilikleri içeriyor. Uzun uğraşlar ve toplantılar sonucunda ciddi emek harcanarak oluşturulan Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası’nın tüm avcı camiasına hayırlı olmasını dileriz.”