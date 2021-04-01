Yeni atama!

Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı mevkiine 31.03.2021 tarihinden itibaren, Serhan Aktunç atanmıştır.

Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç’un özgeçmişi;

1998 yılında Bilkent Üniversitesi Turizim ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisan Eğitimini, 1999 Surrey Üniversitesi – Londra, “Uluslararası Pazarlama ve Servis Pazarlaması” tezi ile tamamladı.

2008’den itibaren Yakın Doğu Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak sürdürdüğü akademik kariyeri yanında, çeşitli özel şirketlerde, Pazarlama ve Geliştirme Müdürlükleri görevlerinde de bulundu.

2013 yılında kendi kurduğu işletmede yöneticilik yapan Aktunç, çok iyi derecede ingilizce biliyor.

Serhan Aktunç evli ve iki çocuk babasıdır