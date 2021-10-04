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Yeni asgari ücret ilan edildi
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Yeni asgari ücret ilan edildi

KKTC’de 1 Eylül 2021’den itibaren geçerli olacak asgari ücret, Resmi Gazete’de ilan edildi.

04 Ekim 2021 Pazartesi 09:30
Yeni asgari ücret ilan edildi

Bakanlar Kurulu, Asgari Ücrete İlişkin Tavsiye Kararı’nı 16 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 10 günlük itiraz süresi tanınmasına karar vermişti.

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İtiraz süresinin sona ermesiyle, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 15 Eylül 2021 tarihli toplantısında alınan karar, 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren uygulanacak asgari ücret olarak 30 Eylül tarihli Resmi Gazete’de ilan edildi.

Yeni asgari ücret, brüt aylık 4 bin 970 TL, haftalık 1146.92 TL, günlük 229.38 TL, saatlik 28.67 TL olarak belirlenmişti.

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Son Güncelleme: 04.10.2021 10:00
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