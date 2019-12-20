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Yeni Ab Burs Programı, Kıbrıslı Öğrencileri Uwc Mostar Uluslararası Okulunda Bir Araya Getiriyor

Lefkoşa, 20 Aralık 19 (.): Avrupa Birliği’nin (AB) altı Kıbrıslı öğrenciye lise eğitimlerinin son iki yılını Bosna-Hersek'teki “United World Colleges (UWC) Mostar”da tamamlamaları için burs imkanı sağlayacağı duyuruldu. 

Yeni Ab Burs Programı, Kıbrıslı Öğrencileri Uwc Mostar Uluslararası Okulunda Bir Araya Getiriyor

Lefkoşa, 20 Aralık 19 (.): Avrupa Birliği’nin (AB) altı Kıbrıslı öğrenciye lise eğitimlerinin son iki yılını Bosna-Hersek'teki “United World Colleges (UWC) Mostar”da tamamlamaları için burs imkanı sağlayacağı duyuruldu. 

20 Aralık 2019 Cuma 11:33
Yeni Ab Burs Programı, Kıbrıslı Öğrencileri Uwc Mostar Uluslararası Okulunda Bir Araya Getiriyor

Lefkoşa, 20 Aralık 19 (.): Avrupa Birliği’nin (AB) altı Kıbrıslı öğrenciye lise eğitimlerinin son iki yılını Bosna-Hersek'teki “United World Colleges (UWC) Mostar”da tamamlamaları için burs imkanı sağlayacağı duyuruldu. 
Kıbrıs'ta karşılıklı anlayış köprüsünün oluşturulmasına katkıda bulunmayı amaçladığı belirtilen “Kıbrıslı Gençler için UWC AB Burs Programı”na başvurular 15 Şubat 2020 tarihine kadar kabul edilecek.
Yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar 25 Kıbrıslı öğrenci UWC okul veya kolejlerinden birinde eğitim aldı.

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UWC Mostar’ın, küresel bir ağ şeklinde dört kıtada toplam 18 yatılı okulu bulunan ve eğitimin herkes için daha iyi bir dünya yaratabileceğine inanan UWC'nin birparçası olduğu kaydedilen açıklamada, öğrencilerin UWC'nin oldukça tanınmış Uluslararası Bakalorya Diploma Programı'na(IBDP) kayıt olacakları ve toplumlar arası diyalog, barış ve uzlaşı odaklı bir şekilde geleceğindeğişim güçleri olmalarında ihtiyaç duyacakları becerileri öğrenecekleri ifade edildi.
Bursların UWC'nin Kıbrıs'taki seçim komitesi tarafından, adayların UWC'nin temelseçim kriterleri doğrultusunda değerlendirileceği bağımsız bir sürecin ardından verilecekği belirtilen açıklamada, UWC,başvuru kriterleri ve nasıl başvurulacağına dair bilgiler için www.cy.uwc.org adresinin ziyaret edilebileceği; Ingrid Helsingen Warner’le +4794878886 veya ingrid.h.warner@leidar.com üzerinden iletişime geçilebileceği duyuruldu.
(GÜL/ŞEB)
 

Son Güncelleme: 20.12.2019 16:13
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