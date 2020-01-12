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Yenal Senin: İmar Planının önünü kesmek hukuku yok saymaktır

Yenal Senin: İmar Planının önünü kesmek hukuku yok saymaktır

12 Ocak 2020 Pazar 17:54
Yenal Senin: İmar Planının önünü kesmek hukuku yok saymaktır

YENAL SENİN: İMAR PLANININ ÖNÜNÜ KESMEK HUKUKU YOK SAYMAKTIR

Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin, Birleşik Kurul tarafından fikir birliği ile geçen Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nın resmi gazetede yayınlanmayacağı ve yürürlüğe girmeyeceği yönündeki açıklamaları kaygıyla izlediğini söyledi ve bu kararın “hukuku yok saymak” olacağını belirtti. Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği'nin (KTMMOB) de onayını alarak ilerlenen imar planının hukuksal olarak herhangi bir eksiğinin bulunmadığının da altını çizen Senin, başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere tüm paydaşlar tarafından; toplumsal fayda için şeffaflıktan ödün verilmeden çalışıldığını ifade etti.

“İMAR PLANI HUKUKA VE USULE  UYGUN, PAYDAŞLARIN ONAYIYLA HAZIRLANMIŞTIR"

İmar Planı’nın hazırlanma sürecinde, tüm paydaşlardan görüş alındığını ve ortaya çıkan planının bir ortak akıl ürünü olduğunu da sözlerine ekleyen Yenal Senin açıklamasını şöyle sürdürdü:

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“Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı geniş bir konsensus sağlamak için paydaşlarla birlikte hareket edilmiştir. Hukuki süreç; 1989 İmar Yasası ve Birleşik Kurul Tüzüğünün verdiği yetki, görev ve sorumluluklar çerçevesinde tamamlanmıştır. İddia edildiği gibi hukuksal bir eksiklik söz konusu değildir. İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, süreci usulüne uygun yönetmiştir.”

“İMAR PLANI TEKNİK AÇIDAN DA UYGULANMAYA HAZIRDIR"

Senin açıklamasında; İmar Planı’nın son şekli almasında katkı koyan KTMMOB’un Başbakan’a gönderdiği mektubu işaret etti ve mektupta “Birleşik Kurul’dan geçtikten sonra yürürlüğe girmesi gerektiği” yönündeki ifadeyi hatırlattı. “Hukuki süreci olması gerektiği gibi tamamlayan, KTMMOB ve Birleşik Kurul üyelerinin onayını alan Gazimağusa, İskele, Yeniboğzaiçi İmar Planı’nın yürürlüğe girmesini engellemek veya gecikmesini sağlamak hukuka aykırıdır” diyen HP Genel Başkanı, KTMMOB, belediyeler ve teknik ekipleriyle Şehir Planlama Dairesi Plancılarının İmar Planı üzerinde son revizeleri yapmasıyla söz verilen tarihte 30 Aralık 2019’da Birleşik Kurul’dan geçtiğini ifade etti. Senin, planın teknik açıdan da uygulamaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

“İMAR PLANI'NDA TOPLUMSAL KONSENSUS SAĞLANMIŞTIR, CESUR OLMAMIZ GEREK"

HP Genel Başkanı Senin açıklamasında; “İmar Planının yürürlüğe girmesiyle, talan ve çarpık yapılaşmaya ‘dur’ denilecektir. Ülkenin menfaati ve geleceği her şeyin önünde gelmelidir. Halka verdiğimiz sözlerin arkasında durup, üzerimize düşeni yapmak ve cesur olmak zorundayız. Halkın bizden beklediği de budur. Toplumsal konsensus sağlanmıştır” ifadesini kullandı.

Son Güncelleme: 12.01.2020 21:30
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