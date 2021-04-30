Yeltekin: “Li-koop Ltd’nin, bankacılık dışı gelirlerinin ailen çoğaltması gerek”

Yeltekin yaptığı yazılı açıklamada, Li-Koop Ltd’de örgütlü ve yetkili sendika olarak son günlerde Li-Koop üye inisiyatifi adı altında kurulan sözcü grubunun, 2018 yılından günümüze Li-Koop Ltd.’de Kooperatif Şirketler Yasası ve Fasıl 114’e aykırı işlem ve/veya uygulama olmamış gibi davrandığını savundu.

Kooperatif Şirketler Mukayyidi tarafından görevden alınan eski yönetim kurulunun meydana getirdiği mali ve idari zararın karşılanması, sağlam yapı ve koruma kalkanı oluşturmasının mali tablonun güçlenmesine olumlu etki yaptığını ifade eden Yeltekin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Li-Koop üye inisiyatifinin yazdığı hayal ürünü sözde personel huzursuzdur yaklaşımına vereceğimiz cevap personelimize devlet gibi 10,65 hayat pahalılığı ücretlerine yansıtılmış özlük ve sosyal hakları da günü geldiğinde ödenerek personelimize ve kuruma sahip çıktığımızın göstergesidir.

Li-Koop Ltd’de eski yönetim kurulunun “sözleşmeli statü” olarak bir grup oluşturması sonucunda müşteri odaklı değil, verimsiz ve hantal bir yapıyı desteklemektedir. Bu yapı müşteri odaklı değil bekleme odaklı olduğudur. Bu rekabet ortamında acil ve ivedi olarak Li-Koop Ltd.’i yöneten idare memurunun bu sözleşmeli statü grubuna bir çözüm bulması, bankacılık dışı gelirleri hızla çoğaltması kısaca Li-Koop Ltd.’i tekrardan organize etmesi gerekmektedir. Söz konusu Li-Koop Ltd. üye inisiyatifi grubunun mevduat sahiplerini değil Li-Koop Ltd.’de uzun vadeli mevzuata aykırı kredi alanları temsil ettikleri ortadadır.”

Yeltekin, Li-Koop Ltd.’nin zararının 2018-2019 yıllarına ait olduğunun Kooperatif Şirketler Mukayyidi tarafından basın yolu ile açıklandığını anımsattı.