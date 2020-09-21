Yedikonuk’ta kavgada kan aktı. Bir yaralı

Ergün YAHAT

Karpaz bölgesi Yedikonuk köyünde köy kahvanesinde az önce meydana gelen kavgada bir kişi yaralandı. Olay kahvanede T.Ç ile Z.Y arasında daha önceden hüsümet bulunmasından dolayı başlayan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü kavga esnasında T.Ç eline geçirdiği cam parçasını Z.Y'nin karnına sokması sonrasında meydana geldi .Olay sonrası Z.Y olay yerinden ambulans ile Gazimağusa devlet hastanesine kaldırılırken T.Ö ise polis tarafından göz altına alındı.Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor .Z.Y'nin hastanede tedavisi sürerken hayatı tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.