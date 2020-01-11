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Yedidalga’da uyuşturucu

Yedidalga’da dört gencin kaldığı bir evde polisin yaptığı operasyonda, uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

Yedidalga’da uyuşturucu

Yedidalga’da dört gencin kaldığı bir evde polisin yaptığı operasyonda, uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

11 Ocak 2020 Cumartesi 09:37
Yedidalga’da uyuşturucu

Polis bültenine göre, söz konusu evde dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada 20 gram sentetik cannabinoid ve 160 gram Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.
M.B.A.(E-22), S.A.Y.(E-24), U.M.J.(E-21) ve S.C.E.(E-28) tutuklandı.

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Son Güncelleme: 11.01.2020 12:44
Anahtar Kelimeler:
Yedildalga’da Uyuşturucu
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