Yedidalga\'da Denizde Yaralanma

Lefkoşa, 29 Mayıs 19 : Bugün saat 13:30 sıralarında, Yedidalga'da Çukur Galif Plajında, Emre Aşçı (E-21) iskeleden denize daldığı sırada zemine çarpması sonucu yaralandı.
(FG)
Lefkoşa, 29 Mayıs 19 : Bugün saat 13:30 sıralarında, Yedidalga\'da Çukur Galif Plajında, Emre Aşçı (E-21) iskeleden denize daldığı sırada zemine çarpması sonucu yaralandı.
Lefkoşa, 29 Mayıs 19 : Bugün saat 13:30 sıralarında, Yedidalga'da Çukur Galif Plajında, Emre Aşçı (E-21) iskeleden denize daldığı sırada zemine çarpması sonucu yaralandı.
(FG)