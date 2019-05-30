Yedidalga\'da Denizde Yaralanma



Lefkoşa, 29 Mayıs 19 : Bugün saat 13:30 sıralarında, Yedidalga'da Çukur Galif Plajında, Emre Aşçı (E-21) iskeleden denize daldığı sırada zemine çarpması sonucu yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamya göre, Emre Aşçı kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından boyun kırığı teşhisi ile Yakın Doğu Hastanesine sevk edilerek burada yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

(FG)