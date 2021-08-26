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Yedidalga Balıkçı Barınağı ile ilgili yeni protokol

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Şehit Salih Hüseyin Askeri Limanı (Yedidalga Balıkçı Barınağı’nın) kullanımı ve idari esasları ile ilgili yeni protokol imzalandığını açıkladı.

26 Ağustos 2021 Perşembe 09:30
Yedidalga Balıkçı Barınağı ile ilgili yeni protokol

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2011 yılından itibaren balıkçılar tarafından kullanılan Yedidalga Balıkçı Barınağı ile ilgili protokolün, barınakta yapılan iyileştirme ve düzenlemeler sonucu güncellenmesinin elzem hale geldiğini ifade etti.

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Balıkçı barınağının, küçük boy 57 balıkçı teknesine ev sahipliği yapacak şekilde düzenlenerek, 140 metre rıhtım ve yeni çekek yeri yapılmasından sonra Ocak 2020 tarihinde açılışı yapılmıştı.

Açıklamada, “Bakanlığımızın yaptığı çalışmalara müteakip paydaşların da görüşleri dikkate alınarak, mesleki  balıkçılarımızın yararına olacak şekilde yeni bir protokol hazırlanmıştır” denildi
 
Şehit Salih Hüseyin Askeri Limanı Kullanım ve İdari Esaslar Protokolü isimli protokol dün, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından imzalandı.


 

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Son Güncelleme: 26.08.2021 10:07
Anahtar Kelimeler:
Yedidalga Balıkçı Barınağı
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