Yedidalga Balıkçı Barınağı ile ilgili yeni protokol

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2011 yılından itibaren balıkçılar tarafından kullanılan Yedidalga Balıkçı Barınağı ile ilgili protokolün, barınakta yapılan iyileştirme ve düzenlemeler sonucu güncellenmesinin elzem hale geldiğini ifade etti.

Balıkçı barınağının, küçük boy 57 balıkçı teknesine ev sahipliği yapacak şekilde düzenlenerek, 140 metre rıhtım ve yeni çekek yeri yapılmasından sonra Ocak 2020 tarihinde açılışı yapılmıştı.

Açıklamada, “Bakanlığımızın yaptığı çalışmalara müteakip paydaşların da görüşleri dikkate alınarak, mesleki balıkçılarımızın yararına olacak şekilde yeni bir protokol hazırlanmıştır” denildi



Şehit Salih Hüseyin Askeri Limanı Kullanım ve İdari Esaslar Protokolü isimli protokol dün, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından imzalandı.



