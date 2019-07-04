Yedi yıldızlı yaşama, 7 yıldızlı lansman!

Northernland Group tarafından Mağusa- İskele ilçelerinin kesiştiği noktada Long Beach bölgesinde yapımına başlanan Grand Sapphire projesi, geçtiğimiz akşam Arkın Palm Beach Otel’de düzenlenen lansman ile tanıtıldı.

25 farklı ülkeden katılımcıların yer aldığı bu özel gecede, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, 3.Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun yanı sıra, çok sayıda Bakan, Milletvekili ve Belediye Başkanları da hazır bulundu.

Gecede açılış konuşmasını gerçekleştiren Northernland Construction CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Taruz Güçlüer, gururlu bir akşam yaşadıklarını söyleyerek, katılan herkese teşekkür etti.

Projenin KKTC’nin ilk karma yaşam projesi olduğunu vurgulayan Güçlüer, “Bu proje için güçlü, donanımlı ama her şeyden önce aile gibi kenetlenmiş bir takıma ihtiyaç var. Biz böylesi bir takıma sahip olduğumuz için şanslıyız” dedi.

Northernland Construction Başkan Yardımcısı Onur Bozkurt ise, Kıbrıs’ın özel projesinin lansmanında bir araya gelindiğini ifade ederek, 25 farklı ülkeye satış yapan bir şirket yapısı olduğunu belirterek, Grand Sapphire ile bu sayıyı daha fazla ülkeye yayarak, KKTC’nin tanıtımına da katkı sağlayacaklarını vurguladı.

Northernland Construction Yönetim Kurulu Başkanı Koral Bozkurt, maviden yeşile muhteşem bir yaşam alanı yaratılacağını söyledi. Projenin içerisinde en’ler barındırdığını söyleyen Bozkurt, “50 milyon TL’yi aşan vergi bu proje ile devletin kasasına girecek” derken, ülke ekonomisine de günde 450 bin dolar potansiyelin proje içerisinde yer aldığını söylemek isterim” dedi.

Bozkurt, “Projemiz KKTC’nin en’lerinin buluştuğu bir projedir. Bu enlerden birkaç tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Kuzey Kıbrıs’ın EN büyük projesi, Kuzey Kıbrıs’ın EN yüksek binası, Tüm yaşam fonksiyonlarını içinde barındıran, EN kapsamlı projesi; 5milyon 641 bin TL’lik inşaat ruhsatıyla EN yüksek ruhsatı ödenen projesi ve tamamlandığı zaman devletin kasasına girecek 50 milyon 648 bin TL vergisi ile en yüksek vergiyle vergi rekortmeni olacak bir projedir” ifadelerini dile getirdi.

Geceye katılan Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer gurur duyulacak bir proje lansmanı izlediklerini belirterek, “Bu proje uluslararası ölçekli. Bunu yerli bir şirketimiz yapıyor. Bu ulusal sermayemizin de güçlendiğini gösteriyor” dedi. Bu tür projelerin ülkeyi ayağa kadorwvaponı belirten Gürcafer şöyle devam etti: Devlete 50 milyon TL vergi ödenecek deniyor. Devlete ödenecek kaynak 200 milyon TL’ye çıkacak. Bu ve benzer projelerin artması gerekiyor.

Bu ve benzer projelere karşı çıkmak kolay. Her ay 130 milyon TL buluyor sigortalar. Bu kaynağı bilir mi karşı çıkanlar? Bilmez. Biz bu ülkeyi çevre dostu projelerle hak ettiği yere getireceğiz. Proje mükemmel bir proje. Ülkeye hayırlı olsun”

KKTC’nin en yüksek, en yeşil, en çok sosyal alana sahip projesi Grand Shappire, “Kaliteli yaşam” sloganı ile yedi yıldızlı bir yaşamın kapılarını aralamaya hazırlanıyor. (MHA)