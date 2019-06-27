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Yedi yıldızlı yaşam için geri sayım başladı

Yedi yıldızlı yaşam için geri sayım başladı

27 Haziran 2019 Perşembe 18:47
Yedi yıldızlı yaşam için geri sayım başladı

Yedi yıldızlı yaşam için geri sayım başladı

Northernland Group tarafından tamamlanan ve temel atma aşamasına gelen Grand Sapphire Projesi’nin lansmanı 3 Temmuz Çarşamba akşam Arkın Palm Beach Otel’de yapılıyor.

Genç, dinamik ve deneyimi harmanlayan Northernland; bugüne kadar yaklaşık 3 bin aileyi ev sahibi yaptı. Mağusa bölgesinin en iddialı, çevre dostu ve sosyal alanları güçlü yapılarının mimarı olan Northernland Group, Grand Sapphire Projesi ile, KKTC’deki inşaat sektöründeki çıtayı da yukarı çekmeyi planlıyor.

“Yedi yıldızlı yaşam alanı” konsepti ile hazırlanan Grand Sapphire, kusursuz bir çevre düzenlemesine sahip olacak şekilde tasarlandı. Grand Sapphire peyzaj düzenlemesi için, hali hazırda Yıldırım köyünde 3 bin adet ağaç yetiştiriliyor.

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Gazimağusa- İskele Long Beach bölgesinde yer alacak proje, KKTC’nin en prestijli otellerinden birini de içerisinde barındıracak. Otel projesi yanında, rezidans, 7000 metre kare havuzlar, ve eşsiz bir çevre düzenlemesi içeren projenin lansman törenine farklı ülkelerden 200 kişilik bir emlak satış danışmanı grubu da katılacak. Gecede, projenin üç boyutlu görüntüleri ve dev maketi de ilk kez görücüye çıkacak.

Henüz lansmanı yapılmayan dev proje için 200 daire civarında ön talep ve satışta bulunulması, sürecin hızlı başladığının göstergesi oldu.

Northernland Direktörü Koral Bozkurt, lansman gecesi öncesi ciddi bir heyecan yaşadıklarını söyledi. Gecenin kusursuz olması için çalıştıklarını anlatan Bozkurt, “Yurt dışından ve yurt içinden çok sayıda konuğa ev sahipliği yapacağız. Grand Sapphire, şirketimizin 2003 yılından bugüne biriktirdiği deneyim ve güvenin bir ürünü olacak” dedi.

Northernland markasının otel işletmeciliği için de adım attığını söyleyen Koral Bozkurt, gerek satış ağı, gerekse ev sahipliği yaptıkları kişiler aracılığı ile ülke tanıtımına ciddi bir katkıda bulunmaya hazır olduklarını da söyledi.

25 değişik ülkeden inanı KKTC’de ev sahibi yaptıklarının altını çizen Bozkurt, “Grand Saphire projesi ile, satış noktamızın 25 ülke üzerine çıkacağına inanıyoruz” ifadesini kullandı. (MHA)

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