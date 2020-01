YDÜ’ye bir şok daha!

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde görülen haciz işlemlerinin durdurulması talebiyle ilgili ara emri davasında Yakın Doğu Üniversitesini haksız bulan mahkeme davayı Lefkoşa Türk Belediyesi lehine sonuçlandırarak Yakın Doğu Üniversitesi aleyhine karar üretti.

Lefkoşa Türk Belediyesi’ne olan kamu borçlarını ödemeyen üniversiteye haciz kararına karşı ara emri alınması talebiyle Mahkemeye başvuran Yakın Doğu Üniversitesi’nin talebi haksız bulundu.

ANA BORÇ MİKTARI 5 MİLYON TL’NİN ÜZERİNDE

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından Near East University Ltd, Dr. Suat Günsel ve Özay Günsel aleyhine ikame edilen dava sonucunda Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin Near East University Ltd, Dr. Suat Günsel ve Özay Günsel ile 3. Şahısların elindeki tüm taşınır taşınmaz mallardan, alacak ve haklardan beş milyon on dört bin sekiz yüz yirmi bir TL ( 5,014,821.09) ana meblağ ile bu meblağ üzerinden faizler ödeninceye kadar yetecek miktarın haczedilmesine emir verdiği karara karşı ara emri alınmasına yönelik Yakın Doğu Üniversitesinin açtığı davada üniversitenin talebi haksız bulundu.

Konunun esası üzerine Yüksek Mahkemede devam eden dava ise henüz sonuçlanmadı.

Haciz kararı kamu alacaklarına dair önemli bir emsal karar olarak görülürken kamuoyu tarafından tüm kamu alacakları ile ilgili resmi sürecin ne zaman başlatılacağı da yakından takip ediliyor.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından Yakın Doğu Üniversitesi ( Near East University Ltd. ) ile sahipleri Dr. Suat Günsel ve Özay Günsel yanında ilgili 3. Şahısların aleyhine verilen haciz emri ile Devlet alacakları bir kez daha gündeme gelirken dava sonrası süreç ve emsal dosyaların da akıbetinin ne olacağı kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.