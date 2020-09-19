Ydü: “yüz Yüze Eğitim İçin Hazırlıklar Tamam”

Lefkoşa, 19 Eylül 20 : Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) koronovirüs salgınına karşı gerekli tedbirleri alarak yüz yüze eğitim için tüm hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.
YDÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklama özetle şöyle:
“Yüz yüze gerçekleştirilecek eğitimlerde, hijyen ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde sınıflar ve derslikler, sağlık önlemleri alınarak yeniden düzenlendi, seyrekleştirildi. Laboratuvarlar, atölyeler, kütüphane, spor salonları, tuvalet alanları, kantin-kafeteryalar, ortak kullanım alanları gibi kampüs içerisinde her fiziki ortama özel tedbirler hazırlandı. Ortak kullanım alanları dezenfekte de edildi.
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