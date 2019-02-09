Ydü Turizm Fakültesi 2019 Güz Mezunlarını Verdi

Lefkoşa, 9 Şubat 19 (.): Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi 2018-2019 Güz Dönemi mezuniyet töreni Kütüphane Salon 4’te gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, törene, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahreddin Sadıkoğlu, Turizm Fakültesi ve Turizm Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Tülen Saner, öğretim görevlileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kıbrıs Türklerinin Lideri Dr. Fazıl Küçük, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve tüm şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

Ardından Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı öğretim elemanlarından İlyas Abdullin müzik dinletisinde bulundu.

SANER

Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Turizm Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Tülen Saner, “Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi kaliteli ve günün koşullarına uygun eğitim vermeyi kendine ilke edinmiş bir okuldur. İş hayatınızdaki tüm kapıların açılabilmesi için sizlere standartların üzerinde eğitim vermek amacı ile tüm öğretim üyesi arkadaşlarımla birlikte özverili bir şekilde çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Türk öğrenciler adına Onur Baş, Yabancı öğrenciler adına ise Kudakwashe Mudhefi birer konuşma gerçekleştirdi.

Diploma takdimi öncesi Yakın Doğu Üniversitesi Dans Topluluğunun gösterisi ise mezuniyete renk kattı.

Tören diploma takdimi ve geleneksel kep atma töreni ile son buldu.

(TUĞ/FEZ) FOTOĞRAFLI