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Ydü Tarafından “covıd-19 Antikor Testi İçin Başvuran Kişilerde Sars-cov-2 Seropozitifliğinin Ve İlgili Risk Faktörlerinin Belirlenmesi” Başlıklı Bir Araştırma Yürütülecek

ÇALIŞMA İLE SARS-COV-2 SEROPOZİTİFLİĞİNİN VE İLGİLİ RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ, AYRICA PLAZMA BAĞIŞININ ÖNEMİN VURGULANMASI AMAÇLANIYOR

24 Eylül 2020 Perşembe 18:46
Ydü Tarafından “covıd-19 Antikor Testi İçin Başvuran Kişilerde Sars-cov-2 Seropozitifliğinin Ve İlgili Risk Faktörlerinin Belirlenmesi” Başlıklı Bir Araştırma Yürütülecek
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ÇALIŞMA İLE SARS-COV-2 SEROPOZİTİFLİĞİNİN VE İLGİLİ RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ, AYRICA PLAZMA BAĞIŞININ ÖNEMİN VURGULANMASI AMAÇLANIYOR

Lefkoşa, 24 Eylül 20 : Yakın Doğu Üniversitesi tarafından “COVID-19 Antikor Testi İçin Başvuran Kişilerde SARS-CoV-2 Seropozitifliğinin ve İlgili Risk Faktörlerinin Belirlenmesi” başlıklı bir araştırma yürütülecek.
Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İç Hastalıkları Anabilim Dalı ile DESAM Enstitüsü işbirliğinde yürütülecek çalışma ile  SARS-CoV-2 seropozitifliğinin ve ilgili risk faktörlerinin belirlenmesi, ayrıca plazma bağışının önemin vurgulanması amaçlanıyor.
YDÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne COVID-19 antikor testi için başvuran kişilerin kan örneklerinde SARS-CoV-2 antikorları ELISA testi kullanılarak araştırılacak ve toplumdaki SARS-CoV-2 seropozitifliği saptanacak. 
Çalışmaya katılmayı kabul eden kişilerden kan örneği alındıktan sonra bir anket formu doldurmaları istenecek. Katılımcıların anket formunda verdikleri yanıtlar ELISA test sonuçları ile birlikte değerlendirilecek ve SARS-CoV-2 seropozitifliği ile ilişkili olabilecek risk faktörleri belirlenecek. 
“GÖNÜLLÜ KİŞİLER PLAZMA BAĞIŞI YAPABİLECEK”
Çalışma sonucunda serumunda yüksek IgG seviyesi saptanan ve COVID-19 PCR sonucu negatif olarak teyit edilecek katılımcılar plazma bağışı konusunda bilgilendirilecek ve gönüllüler plazma bağışı yapmak üzere Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne davet edilecek.

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“8 UZMANDAN OLUŞAN ARAŞTIRMA EKİBİ OLUŞTURULDU”
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Gazi’nin sorumluluğunda yürütülecek araştırmada, Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Tıbbi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nedim Çakır, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Kaya Süer, İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Turgay Ulaş, Tıbbi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Emrah Ruh ve doktora öğrencileri M.Sc. Ayşegül Bostancı ile M.Sc. Ulaş Hürdoğanoğlu görev alacak.
PROF. DR. TAMER ŞANLIDAĞ: “PLAZMA TEDAVİSİNE YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NDE BAŞLIYORUZ”
Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı, DESAM Enstitüsü Müdürü ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, daha önce Sağlık Bakanlığı işbirliğinde yürütüleceği duyurulan Konvelesan Plazma Tedavisi için gerekli alt yapı hazırlıklarının tamamlandığını fakat projeye başlanamadığını belirterek, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde antikor testlerinin yapılmaya başlanmasıyla birlikte projeyi üniversite olarak hayata geçireceklerini söyledi. 
Daha önce yaptıkları araştırmalarda da COVID-19 hastalığında plazma tedavisinin tercih edilmesi gereken alternatiflerden biri olduğunun gösterildiğini ve araştırma sonuçlarının bilim dünyasıyla da paylaşıldığını ifade eden Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin dünyadaki tedavi yöntemlerinden biri olan plazma tedavisini uygulamaya hazır olduğunu belirtti.
(ÖZ/ŞEB)
 

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