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Ydü Öğrenci Yerleştirme Ve Burs Sıralama Sınavı 6 Haziran’da Yapılacak

Lefkoşa, 24 Mayıs 20 : Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) 2020-2021 öğretim yılı “Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı” 6 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

24 Mayıs 2020 Pazar 13:33
Ydü Öğrenci Yerleştirme Ve Burs Sıralama Sınavı 6 Haziran’da Yapılacak
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Lefkoşa, 24 Mayıs 20 : Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) 2020-2021 öğretim yılı “Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı” 6 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, sınav, saat 10.00’da Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü ile Gazimağusa, Güzelyurt, Girne ve İskele’deki sınav merkezlerinde tek oturum halinde gerçekleştirilecek.

KKTC liselerinden mezun veya bu yıl mezun olacak KKTC vatandaşı öğrenciler, Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavında, YDÜ’de bulunan 20 fakülte, 3 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulunda bulunan 225 lisans ve ön lisans programını tercih etme ve yerleştirme hakkına sahip olacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti liselerinde 4 yıl eğitim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da KKTC Burs ve Sıralama Sınavı’na girme hakkına sahip olacak.

SON BAŞVURU TARİHİ 5 HAZİRAN

Sınava katılacak öğrencilerin en geç 5 Haziran tarihine kadar Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ofisine sınav kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor.

Sınava katılacak adaylar üç bölüm tercihi yapabilecekler. Yerleştirme işlemi öğrencinin sınav sonucuna ve kontenjan sayısına bağlı olarak tercih yapılan bölümler arasında gerçekleştirilecek.

Kolejlerden mezun olan veya olacak öğrenciler, Yakın Doğu Üniversitesi’nin tüm bölümlerine belirlenen kontenjanlar çerçevesinde GCE A’Level, GCE AS Level, IGCSE-GCSE O’Level, SAT, ACT, sınav sonuç belgeleri ile de kayıt hakkı elde edebilecek.

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SINAV İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

Sınav başvurusu yapacakların; KKTC kimlik kartı fotokopisi, 1 adet vesikalık fotoğraf ile Öğrenci İşleri Kayıt-Kabul Müdürlüğüne başvurmaları veya liselerde kurulacak kayıt stantlarına başvuruda bulunarak kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’na başvuracak adaylar 2236464 no’lu (dahili:5367-5774-5408) no’lu telefondan veya www.neu.edu.tr web sitesinden detaylı bilgi alabilirler. Sınava, kktcsinav.neu.edu.tr  adresinden  online başvuru yapılabilecek.

SINAV SOSYAL MESAFE VE HİJYEN KURALLARINA UYGUN YAPILACAK

Yakın Doğu Üniversitesi Giriş Sınavı, koronavirüs (COVID-19) pandemisi önlemleri kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Yeter Tabur, sınavla ilgili yaptığı açıklamada, Yakın Doğu Üniversitesi’nin gençlere eğitimsel ve kültürel bağlamda rehber olmayı her zaman görev edindiğini ifade ederek, gençlerin hayallerini somutlaştırabilmesi için imkanlar tanıdığını söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin öğrencilerine sunduğu hizmetler ve sağladığı olanaklarla, öğrencilerin her türlü hak ve sorumluluklarına sahip çıktığını belirten Genel Sekreter Doç. Dr. Tabur, akademisyenler ve öğretim görevlileri ile birlikte her bölümde donanımlı eğitim verdiklerini, öğrencilerin sadece bölümlerinin eğitimini değil, aynı zamanda kendi alanları ile ilgili araştırmalar yaparak projeler geliştirebildiğini vurguladı.

Tabur, “Yakın Doğu Üniversitesi’nin tahsis ettiği burs kontenjanı ile gençlerimize kendi ülkelerinde öğrenim olanağı sağlarken, başarılı öğrencileri de ödüllendirmeyi ilke ediniyoruz. Gençlerimizi hayallerini gerçekleştirebilmek ve gerçek anlamda bir kampüs üniversitesi hayatı deneyimlemeleri için 20 Fakülte, 3 Yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulunda bulunan 225 lisans ve ön lisans programlarına bekliyoruz” dedi.

(EMR/YIL)

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