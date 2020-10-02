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Ydü’nün, Koronavirüsün Yayılmasını Önlemeye Yönelik Proje Ortağı Olduğu Koruyucu Burun Spreyi İtalya’da Güvenirlik Testini Geçti

Lefkoşa, 2 Ekim 20 (TAK): Yakın Doğu Üniversitesi’nin (YDÜ) yeni tip korona virüsünün (COVID-19) yayılmasını önlemeye yönelik proje ortağı olduğu koruyucu Burun Spreyi, İtalya’da MAGI Laboratuvarları’nda yapılan güvenirlilik testlerinden geçti.  Yapılan testlerde, burun spreyinin hücrelere herhangi bir toksik etki yapmadığı ve güvenli olduğu rapor edildi.

02 Ekim 2020 Cuma 17:25
Ydü’nün, Koronavirüsün Yayılmasını Önlemeye Yönelik Proje Ortağı Olduğu Koruyucu Burun Spreyi İtalya’da Güvenirlik Testini Geçti
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Lefkoşa, 2 Ekim 20 (TAK): Yakın Doğu Üniversitesi’nin (YDÜ) yeni tip korona virüsünün (COVID-19) yayılmasını önlemeye yönelik proje ortağı olduğu koruyucu Burun Spreyi, İtalya’da MAGI Laboratuvarları’nda yapılan güvenirlilik testlerinden geçti.  Yapılan testlerde, burun spreyinin hücrelere herhangi bir toksik etki yapmadığı ve güvenli olduğu rapor edildi.

İTALYA’DA 87 GÖNÜLLÜ ÜZERİNDE DENENDİ

İtalya’da proje ortakları tarafından 87 kişi üzerinde test edilen koruyucu Burun Spreyinin kullanımı sırasında yan etkisinin ve ilaç etkileşimlerinin olmadığı belirlendi. Güvenirlilik profili değerlendirilen spreyin güvenli olduğu bildirildi.

İtalya’daki MAGI Laboratuvarları’nda, insan hücre hatlarında kullanım dozu on kata kadar yapılan denemelerde koruyucu Burun Spreyinin toksik etki yapmadığı ve hücrelere zarar verici bir değişikliğe neden olmadığı da belirlendi. Burun Spreyinin güvenli olup olmadığı ve muhtemel yan etkilerinin araştırıldığı deneylerde, spreyin aynı zamanda iyi bir  anti-oksidan aktiviteye sahip olduğu saptandı.

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ANTİ-OKSİDAN AKTİVİTEYE SAHİP

YDÜ Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM) Ensititüsü Müdürü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ da, COVID-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2’nin hücrelere bulaşmasını etkisiz hale getirmesi için geliştirilen koruyucu Burun Spreyinin toksisite deneylerinde spreyin, hücrelere toksik etkisi olmadığının ve hücrelere zarar vermediğinin, aynı zamanda anti-oksidan ekti gösterdiğinin belirlendiğini kaydetti.

ZEYTİN YAPRAĞINDAN ELDE EDİLEN MADDELER İÇERİYOR

Koronavirüsün hücrelere bulaşmasını etkisiz hale getirmesi için geliştirilen koruyucu burun spreyi, zeytin yaprağından elde ediliyor ve içerisindeki etken maddeler anti-viral ve anti-oksidan özellikler taşıyor.

(FG)

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