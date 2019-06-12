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Ydü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı 2019-2020 Öğretim Yılı İçin Lisans Yüksek Lisans Ve Doktora Başvuruları Başladı

Lefkoşa, 12 Haziran 19 : Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı 2019-2020 Öğretim Yılı İçin Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora başvuruları başladı.

Ydü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı 2019-2020 Öğretim Yılı İçin Lisans Yüksek Lisans Ve Doktora Başvuruları Başladı

Lefkoşa, 12 Haziran 19 : Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı 2019-2020 Öğretim Yılı İçin Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora başvuruları başladı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:01
Ydü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı 2019-2020 Öğretim Yılı İçin Lisans Yüksek Lisans Ve Doktora Başvuruları Başladı

Lefkoşa, 12 Haziran 19 : Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı 2019-2020 Öğretim Yılı İçin Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora başvuruları başladı.
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şöyle: 
“YÖK ve YÖDAK onaylı Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programlarımıza 2019-2020 Öğretim yılı için 40 Lisans, 15 Yüksek Lisans ve 5 Doktora öğrencisi kabul edilecek.

25 Haziran ve 26 Haziran tarihlerinde saat 10.00’da gerçekleşecek sınavlar 
Eğitim Sarayı giriş katı, Müzik Öğretmenliği Bölümü Orkestra ve Mioy Sınıfı’nda yapılacaktır.

Lisans Sınavı için
Dikte
Tartım tekrarı
Tek ses, aralık, akor
Tonal – makamsal ezgi tekrarı
Öğrencinin hazırladığı şarkı
İstiklal Marşı
Öğrencinin çalgı performansı
Yazılı sınav – mülakat.

Yüksek Lisans Sınavı İçin
Yazılı:

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Eser çözümleme
Müzik Eğitimi ile ilgili sorular

Sözlü:
Lisans üstü seviyede 1 etüt, 1 eser
Sözlü mülakat

Doktora Sınavı İçin
Yazılı:
Eser çözümleme
Müzik Eğitimi ile ilgili sorular
Sözlü:
Doktora seviyesinde 1 etüt, 1 eser
Sözlü mülakat

Daha detaylı bilgi için emine.kivancoztug@neu.edu.tr adresine e-posta gönderebilir ya da (0392) 223 6464–168 numaralı telefondan bölüme ulaşarak bilgi alabilirsiniz
Kayıt Yapılabilecek Adresler

Yurt dışında bulunan T.C. yurttaşı adaylar, bulundukları illerdeki Yakın Doğu Üniversitesi Temsilciliklerine veya emine.kivancoztug@neu.edu.tr adresine, KKTC’de bulunan T.C. ve KKTC yurttaşı adaylar ise Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına veya 0392 223 64 64 numaralı telefonu arayarak dahili 5110'dan ön kayıt yaptırabileceklerdir. Ön kayıtlar ücretsizdir.”
(SEL) FOTOĞRAFLI
 

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