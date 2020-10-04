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Ydü: “koruyucu Burun Spreyine İtalya Sağlık Bakanlığı’ndan Onay”

Lefkoşa, 4 Ekim 20 : Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), Covid-19 hastalığına neden olan “SARS-CoV-2”nin hücrelere bulaşmasını etkisiz hale getirmek amacıyla geliştirdikleri koruyucu burun spreyinin İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığını açıkladı. 

04 Ekim 2020 Pazar 13:06
Ydü: “koruyucu Burun Spreyine İtalya Sağlık Bakanlığı’ndan Onay”
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Lefkoşa, 4 Ekim 20 : Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), Covid-19 hastalığına neden olan “SARS-CoV-2”nin hücrelere bulaşmasını etkisiz hale getirmek amacıyla geliştirdikleri koruyucu burun spreyinin İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığını açıkladı. 
YDÜ’den yapılan açıklamaya göre, “Burun Spreyi”, YDÜ, Perugia Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Avrupa Biyoteknoloji Derneği (EBTNA) ve İtalyan MAGI Group ortaklığında geliştirildi. 
İtalya ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde laboratuvar çalışmaları tamamlanan ve yapılan    deneylerde toksik etki yapmadığı, hücrelere zarar verici bir değişikliğe neden olmadığı belirlenen Burun Spreyinin, doğal bileşenlere dayanan güvenli ve etkin bir ürün olarak İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından onay aldı. 
Burun veya ağız yoluyla uygulanacak nazal sprey, virüslerin hücrelere girmesini önleyecek bir kalkan oluşturarak fiziksel bir savunma sağlıyor. Ayrıca, virüsü de inaktive ediyor. SARS-CoV-2’nin hücrelere temasını engelleyen koruyucu bir film oluşturacak şekilde formüle edilen spreyin yapılan güvenirlilik testlerinde ise toksik bir etkiye rastlanmadığı ve spreyi kullanan insanlarda herhangi bir yan etki gözlenmediği bildirildi. 

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KKTC’DE KLİNİK DENEMELERİ YAPILACAK
İtalya’da 87 kişi üzerinde denen Burun Spreyi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de gönüllü kişiler üzerinde deneylerin ilk aşamasına başlanacak. Koronavirüs hastalığına neden olan SARS- CoV-2’yi hücrelere girmeden öldürmesi ve virüsün bulaşmasının önlenmesi için geliştirilen sprey, kontrol grubunda, Covid-19 şüphesi olan kişilerle temas eden yüksek riskli gruplarda ve Covid-19 pozitif kişilerin yakın temaslıları üzerinde uygulanacak.
(EMR/FEZ) 
 

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