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Ydü Kıbrıs’a Gelebilen Öğrencilerine Yüz Yüze, Gelemeyen Öğrencilerine İse Uzaktan Eğitim Verecek

ONLINE EĞİTİMİ TERCİH EDEN ÖĞRENCİLERİN FORM DOLDURMASI GEREKİYOR

30 Eylül 2020 Çarşamba 18:44
Ydü Kıbrıs’a Gelebilen Öğrencilerine Yüz Yüze, Gelemeyen Öğrencilerine İse Uzaktan Eğitim Verecek
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ONLINE EĞİTİMİ TERCİH EDEN ÖĞRENCİLERİN FORM DOLDURMASI GEREKİYOR

Lefkoşa, 30 Eylül 20 : Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Covid-19 pandemisi nedeniyle, 2020-2021 Akademik Güz Dönemi’nde, Kıbrıs’a gelebilen öğrencilerine yüz yüze; gelemeyen öğrencilerine ise uzaktan eğitim verileceğini duyurdu. 5 Ekim Pazartesi günü başlayacak güz dönemi dersleri, aynı anda yüz yüze ve uzaktan eğitim modeliyle gerçekleştirilecek.

YDÜ Basın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, hem yüz yüze eğitim hem de uzaktan eğitim imkânlarını bir arada kullanarak eğitim öğretime devam edecek üniversite, hangi derslerin uzaktan hangi derslerin yüz yüze verileceğini fakülte ve program bazında düzenledi. Yüz yüze uygulanacak eğitimlerde dersler seyreltilmiş sınıflarda gerçekleştirilecek. Uzaktan eğitimler ise, UZEBİM platformu üzerinden açılacak ve derslere ait tüm materyaller bu platform üzerinden öğrencilerle paylaşılacak. Uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda ise güz veya bahar dönemleri sonunda belirlenen takvim ve alınacak tedbirler içerisinde yapılacak.

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Açıklamaya göre yüz yüze eğitimin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için üniversite tarafından belirlenen sağlık önlemleri çerçevesinde sınıflar sosyal mesafe ve hijyen kriterleri gözetilerek seyreltildi. Yüz yüze yapılacak staj/atölye/laboratuvar uygulamalarında da gerekli tüm sağlık önlemleri alındı. Öğrencilerin kampüste temas ettiği alanların gerekli hijyen kuralları doğrultusunda dezenfekte edildi. Binaların girişleri ve içerisinde uygun yerlere el antiseptiği yerleştirildi. Okulda bulunan kişilerin tümü kuralına uygun maske takacak. Derslikler her gün havalandırılarak, temizlik ve dezenfektasyon işlemi yapılacak. Kampüs içerisindeki her alanda maske, ateş ölçer, dezenfektan ve sosyal mesafe maddeleri kesintisiz uygulanacak.

ONLİNE EĞİTİMİ TERCİH EDEN ÖĞRENCİLERİN FORM DOLDURMASI GEREKLİ

Pandemi nedeni ile Kıbrıs’a gelmeyi tercih etmeyecek öğrenciler için tüm derslerin çevrim içi olarak yürütüleceği belirtilen açıklamada, çevrim içi olarak derslere katılacak öğrencilerin https://forms.gle/39UNSTZ4raVBJBn36 adresindeki formu doldurmaları gerektiği hatırlatıldı.

(DOĞ/GÜL) FOTOĞRAFLI

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