Ydü Kıbrıs’a Gelebilen Öğrencilerine Yüz Yüze, Gelemeyen Öğrencilerine İse Uzaktan Eğitim Verecek

ONLINE EĞİTİMİ TERCİH EDEN ÖĞRENCİLERİN FORM DOLDURMASI GEREKİYOR
Lefkoşa, 30 Eylül 20 : Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Covid-19 pandemisi nedeniyle, 2020-2021 Akademik Güz Dönemi’nde, Kıbrıs’a gelebilen öğrencilerine yüz yüze; gelemeyen öğrencilerine ise uzaktan eğitim verileceğini duyurdu. 5 Ekim Pazartesi günü başlayacak güz dönemi dersleri, aynı anda yüz yüze ve uzaktan eğitim modeliyle gerçekleştirilecek.
YDÜ Basın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, hem yüz yüze eğitim hem de uzaktan eğitim imkânlarını bir arada kullanarak eğitim öğretime devam edecek üniversite, hangi derslerin uzaktan hangi derslerin yüz yüze verileceğini fakülte ve program bazında düzenledi. Yüz yüze uygulanacak eğitimlerde dersler seyreltilmiş sınıflarda gerçekleştirilecek. Uzaktan eğitimler ise, UZEBİM platformu üzerinden açılacak ve derslere ait tüm materyaller bu platform üzerinden öğrencilerle paylaşılacak. Uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda ise güz veya bahar dönemleri sonunda belirlenen takvim ve alınacak tedbirler içerisinde yapılacak.
ONLİNE EĞİTİMİ TERCİH EDEN ÖĞRENCİLERİN FORM DOLDURMASI GEREKLİ
Pandemi nedeni ile Kıbrıs’a gelmeyi tercih etmeyecek öğrenciler için tüm derslerin çevrim içi olarak yürütüleceği belirtilen açıklamada, çevrim içi olarak derslere katılacak öğrencilerin https://forms.gle/39UNSTZ4raVBJBn36 adresindeki formu doldurmaları gerektiği hatırlatıldı.
(DOĞ/GÜL) FOTOĞRAFLI