Ydü İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunları Diplomalarını Aldı

Lefkoşa, 27 Haziran 19 : Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2018 -2019 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Büyük Salon’da yer alan törene, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Aytaç Çaluda, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Bektaş, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerife Eyüpoğlu, bölüm başkanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende, mezunlar adına Selin Demirtaş konuşma yaptı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerife Eyüpoğlu da törende yaptığı konuşmada, hem ulusal piyasaların ihtiyaçlarını karşılayabilen, hem de dünya ölçeğinde yarışabilecek özelliklere sahip mezunlar yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

(HUR/YIL)