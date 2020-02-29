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Ydü Hastanesi Acil Servisinde Hastalara Ücretsiz Hizmet Veriliyor

Lefkoşa, 29 Şubat 20 : Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yangınının ardından Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi’nde, Sağlık Bakanlığı’yla koordine halinde, acil servis hizmetlerinin ücretsiz olarak verilmeye başlandığı bildirdi.

Ydü Hastanesi Acil Servisinde Hastalara Ücretsiz Hizmet Veriliyor

Lefkoşa, 29 Şubat 20 : Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yangınının ardından Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi’nde, Sağlık Bakanlığı’yla koordine halinde, acil servis hizmetlerinin ücretsiz olarak verilmeye başlandığı bildirdi.

29 Şubat 2020 Cumartesi 13:32
Ydü Hastanesi Acil Servisinde Hastalara Ücretsiz Hizmet Veriliyor
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Lefkoşa, 29 Şubat 20 : Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yangınının ardından Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi’nde, Sağlık Bakanlığı’yla koordine halinde, acil servis hizmetlerinin ücretsiz olarak verilmeye başlandığı bildirdi.

Başhekim Prof. Dr. Müfit C. Yenen, açıklamasında, halkın sağlık konusundaki mağduriyetini ortadan kaldırmak, dayanışma ve elbirliğiyle yaraları sarmak arzusuyla ücretsiz hizmet vermeye başladıklarını belirtti.

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Yenen, yaptığı yazılı açıklamada, erken doğum, solunum yetmezliği ve benzeri sebeplerle yenidoğan yoğun bakım servisine 13 bebek getirildiğini ve şu anda tüm bebeklerin sağlıklı olduğunun haberini vermekten mutluluk duyduğunu bildirdi.    

“97 HASTA KABUL EDİLDİ”

YDÜ Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nin, genel yoğun bakım, koroner yoğun bakım ve kalp damar cerrahisi yoğun bakımları ile birlikte tüm diğer servislerine dünden itibaren toplam 97 hasta kabul edildiğini kaydeden Prof. Dr. Müfit C. Yenen, ameliyat ihtiyacı olan hastaların operasyona alındığını, yoğun bakımlardaki ve yataklı servislerdeki hastaların tedavilerinin devam ettiğini, hastalardan bir kısmının ise sağlıklı bir şekilde taburcu edildiğini belirtti.

(RU/HA)

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