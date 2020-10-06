Ydü Elektronik Bileklik Üretti

Lefkoşa, 6 Ekim 2020 (.): Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Mühendisleri, yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıkan ve karantinada olması gereken kişilerin kontrol altında tutulması için “elektronik bileklik” üretti.
Evde karantina yönteminde karantinaya uymayan kişilerin tespitinin zor olduğu, aynı zamanda merkezi karantina sisteminin devlete ciddi bir maliyet yarattığı kaydedilen açıklamada, “Bu sayede karantina altındaki kişilerin düşük bir maliyetle 7/24 anlık olarak evlerinde takip edilebilecek” denildi.
Yazılımı tamamen Yakın Doğu Üniversitesi süper bilgisayarı kullanılarak üretilen bileklik için Android ve Ios telefonlara uygun uygulamalar da geliştirildi. Kullanıcının uygulamayı telefonundan silmesi veya bileklik ile telefon arasından bağlantının kopması halinde de sistem gerekli birimlere haber veriyor.
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