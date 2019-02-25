Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104330
ALTIN
226.075
DOLAR
5.2964
STERLİN
6.9334
EURO
6.0134
Ölümlü iş kazasıyla ilgili iki kişi tutuklu
Son Dakika
ÖLÜMLÜ İŞ KAZASIYLA İLGİLİ İKİ...
Otel odasında canına kıydı
OTEL ODASINDA CANINA KIYDI
Kıb-Tek yönetiminde görev devir teslimi
KIB-TEK YÖNETİMİNDE GÖREV DEVİR TESLİMİ
Eski eşini darp etti
ESKİ EŞİNİ DARP ETTİ
banner282

Ydü Eczacılık Fakültesi 2018-2019 Güz Dönemi Mezuniyet Töreni Yapıldı

Lefkoşa, 25 Şubat 19 : Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2018-2019 Güz Dönemi Mezuniyet töreni, İletişim Fakültesi Turuncu Salon’da gerçekleştirildi.

Ydü Eczacılık Fakültesi 2018-2019 Güz Dönemi Mezuniyet Töreni Yapıldı

Lefkoşa, 25 Şubat 19 : Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2018-2019 Güz Dönemi Mezuniyet töreni, İletişim Fakültesi Turuncu Salon’da gerçekleştirildi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 16:47
Ydü Eczacılık Fakültesi 2018-2019 Güz Dönemi Mezuniyet Töreni Yapıldı

Lefkoşa, 25 Şubat 19 : Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2018-2019 Güz Dönemi Mezuniyet töreni, İletişim Fakültesi Turuncu Salon’da gerçekleştirildi.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, törene, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Tamer Şanlıdağ, Eczacılık Fakültesi Prof. Dr. İhsan Çalış, bölüm başkanları, öğretim üyeleri, mezun olmaya hak kazanan genç eczacılar ile aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Tamer Şanlıdağ, Eczacılık Fakültesi Prof. Dr. İhsan Çalış, dönem mezunu öğrencileri adına Hasan Şeker birer konuşma gerçekleştirdi.

Mezuniyet töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Prof. Dr. İhsan Çalış, eczacılığın, insanlık tarihi boyunca varlığını ve işlevini koruyan, toplumların yaşamlarındaki önemini hiç yitirmeyen mesleklerden biri olduğunu belirtti.  Uzun ve özverili bir eğitim-öğretim yılının ara dönem mezunlarını uğurladıklarını dile getiren Çalış, “Yakın Doğu ailesinin bir ferdi ve eczacılık fakültesinin bir üyesi olarak sizin şahıslarınıza şükranlarımı sunarım. Etik değerlere bağlı, mesleğinin gereklerini ve sorumluklarının bilincinde eczacılar olacağınıza inanarak sizlere emek veren hocalarınızı, ailelerinizi ve sizi kutluyorum” diye konuştu.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ da, konuşmasında, Eflatun ve Aristo’dan başlayarak günümüze dek uzanan süreçte, bilgiyi üreten, yayan ve topluma sunulmasını sağlayan üniversitelerin, idealizmin felsefe esasları üzerinde temellenmiş, bilim ve eğitim gibi farklı unsurları bünyesinde bütünleştiren kurumlar olduğundan söz etti.

Hasan Şeker ise mezun öğrenciler adına yaptığı konuşmasında, “Ülkeme dönüyor olmakla heyecanlı ve buradan ayrılmakla da bir o kadar hüzünlüyüm. Eğitim sürecimizde zorluklarla da karşılaştık ve bu zorlukları aştıkça kendimize olan özgüvenimiz yerine geldi. Öğrenci arkadaşlarıma yeni hayatlarında başarılar diliyor, hocalarımıza, ailelerimize ve Yakın Doğu Üniversitesi’ne sonsuz teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından yapılan meslek yemini ve Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Bölümü öğretim üyesi Nina Kudret’in keman dinletisi gerçekleştirildi. Daha sonra ise diploma takdiminde bulunuldu. Tören, geleneksel kep atma merasimi ile son buldu.

(AK/FEZ)   FOTOĞRAFLI

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ölümlü iş kazasıyla ilgili iki kişi tutuklu
Ölümlü iş kazasıyla ilgili iki kişi tutuklu
Polis Bülteni
Polis Bülteni
Kav’ın 16. Orkide Yürüyüşü 10 Mart’ta
Kav’ın 16. Orkide Yürüyüşü 10 Mart’ta
Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi bölgesi İmar Planı Vizyon ve Stratejiler Çalıştayı başladı
Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi bölgesi İmar Planı Vizyon ve Stratejiler Çalıştayı başladı
Başkurdistan Sanatçıları Resim Sergisi Çarşamba Günü Açılıyor
Başkurdistan Sanatçıları Resim Sergisi Çarşamba Günü Açılıyor
Kıb-Tek yönetiminde görev devir teslimi
Kıb-Tek yönetiminde görev devir teslimi
Yarın 7 saat elektrik kesintisi var
Yarın 7 saat elektrik kesintisi var
Çiftçi, balıkçı ve hayvan üreticilerinin 2018 alacakları ödeniyor
Çiftçi, balıkçı ve hayvan üreticilerinin 2018 alacakları ödeniyor
Tatar: “Türkiye’nin etkin ve fiili garantisiyle siyasi eşitlikte tavizkar davranılmamalı”
Tatar: “Türkiye’nin etkin ve fiili garantisiyle siyasi eşitlikte tavizkar davranılmamalı”
Sosyal Ve Ekonomik Konsey, 2019-2021 Orta Vadeli Program Taslağı’nı Çarşamba Günü Görüşecek
Sosyal Ve Ekonomik Konsey, 2019-2021 Orta Vadeli Program Taslağı’nı Çarşamba Günü Görüşecek

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim