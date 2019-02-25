Ydü Eczacılık Fakültesi 2018-2019 Güz Dönemi Mezuniyet Töreni Yapıldı

Lefkoşa, 25 Şubat 19 : Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2018-2019 Güz Dönemi Mezuniyet töreni, İletişim Fakültesi Turuncu Salon’da gerçekleştirildi.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, törene, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Tamer Şanlıdağ, Eczacılık Fakültesi Prof. Dr. İhsan Çalış, bölüm başkanları, öğretim üyeleri, mezun olmaya hak kazanan genç eczacılar ile aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Tamer Şanlıdağ, Eczacılık Fakültesi Prof. Dr. İhsan Çalış, dönem mezunu öğrencileri adına Hasan Şeker birer konuşma gerçekleştirdi.

Mezuniyet töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Prof. Dr. İhsan Çalış, eczacılığın, insanlık tarihi boyunca varlığını ve işlevini koruyan, toplumların yaşamlarındaki önemini hiç yitirmeyen mesleklerden biri olduğunu belirtti. Uzun ve özverili bir eğitim-öğretim yılının ara dönem mezunlarını uğurladıklarını dile getiren Çalış, “Yakın Doğu ailesinin bir ferdi ve eczacılık fakültesinin bir üyesi olarak sizin şahıslarınıza şükranlarımı sunarım. Etik değerlere bağlı, mesleğinin gereklerini ve sorumluklarının bilincinde eczacılar olacağınıza inanarak sizlere emek veren hocalarınızı, ailelerinizi ve sizi kutluyorum” diye konuştu.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ da, konuşmasında, Eflatun ve Aristo’dan başlayarak günümüze dek uzanan süreçte, bilgiyi üreten, yayan ve topluma sunulmasını sağlayan üniversitelerin, idealizmin felsefe esasları üzerinde temellenmiş, bilim ve eğitim gibi farklı unsurları bünyesinde bütünleştiren kurumlar olduğundan söz etti.

Hasan Şeker ise mezun öğrenciler adına yaptığı konuşmasında, “Ülkeme dönüyor olmakla heyecanlı ve buradan ayrılmakla da bir o kadar hüzünlüyüm. Eğitim sürecimizde zorluklarla da karşılaştık ve bu zorlukları aştıkça kendimize olan özgüvenimiz yerine geldi. Öğrenci arkadaşlarıma yeni hayatlarında başarılar diliyor, hocalarımıza, ailelerimize ve Yakın Doğu Üniversitesi’ne sonsuz teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından yapılan meslek yemini ve Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Bölümü öğretim üyesi Nina Kudret’in keman dinletisi gerçekleştirildi. Daha sonra ise diploma takdiminde bulunuldu. Tören, geleneksel kep atma merasimi ile son buldu.

(AK/FEZ) FOTOĞRAFLI