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Ydü Desam Enstitüsü: “kktc’de Koronavirüs Bulaştırıcılık Sayısı Düşüyor… R0 Değeri 1.45”

Lefkoşa, 3 Ekim 20 (.): Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Estitüsü Matematiksel Modelleme Araştırma Grubu, KKTC’de koronavirüsün bulaştırıcılık sayısını gösteren “R0” değerinin 1.45’e düştüğü bilgisini verdi.

03 Ekim 2020 Cumartesi 15:35
Ydü Desam Enstitüsü: “kktc’de Koronavirüs Bulaştırıcılık Sayısı Düşüyor… R0 Değeri 1.45”
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Lefkoşa, 3 Ekim 20 (.): Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Estitüsü Matematiksel Modelleme Araştırma Grubu, KKTC’de koronavirüsün bulaştırıcılık sayısını gösteren “R0” değerinin 1.45’e düştüğü bilgisini verdi.

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Enstitüsü Matametiksel Modelleme grubu araştırmacıları, Prof. Dr. Evren Hınçal, Yrd. Doç. Dr. Bilgen Kaymakamzade ve Nezihal Gökbulut, yazılı açıklamalarında, 2 Ekim itibarıyla R0 değerinin 1.45 seviyesine gerilediğini bildirdi.

Prof. Dr. Evren Hıncal, “9 Mart 2020 tarihinden itibaren Covid-19 salgınını SEIR modeli ile takip ediyoruz. Salgının ikinci aşaması olan 1 Temmuz açılımı ile salgında temel bulaşıcılık sayısı olarak bilinen R0 değeri KKTC’de 2.06’ya ulaştı. 22 Eylül itibarı ile düşüşe geçen R0 değeri, 2 Ekim 2020 tarihinde 1.45 olarak belirlendi. Alınan tedbirlerin ve halkın bu tedbirlere uymasının sonuç verdiğini görmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Bir kişinin virüsü bulaştıracağı kişi sayısını gösteren R0 değeri, ülkedeki vaka sayısı, asemptomatik vakalar, hastalığı hafif ve ağır geçirenler, ölenler ve iyileşenler dikkate alınarak hesaplanıyor.

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ŞANLIDAĞ: “22 EYÜL’DEN SONRA R0 DEĞERİNİN DÜŞECEĞİNİ ÖNGÖRMÜŞTÜK”

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Ensitütüsü Müdürü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise yaptığı değerlendirmede, yürüttükleri çalışmalarda ülkenin R0 değerinin 22 Eylül itibarı ile düşüşe geçeceğini öngördüklerini kaydetti.

Yapılan hesaplamalarda, 15 Eylül’de ülkeye ait R0 değerinin 2.06 olarak belirlendiğini ve bu değerin bir kişinin virüsü 2 kişiye bulaştırdığı anlamına geldiğini anlatan Şanlıdağ, şu bilgileri paylaştı:

“Modele göre alınan tedbirler ve halkın kurallara uyması ile birlikte vaka sayılarında ve R0 değerinin düşeceği öngörümüzü yaptığımız yeni hesaplamalarda doğruladık. Bu sayı, virüsün kaç kişiye bulaşabileceği konusunda bir fikir vermesinin yanı sıra salgın sırasında alınan önlemlerin ne kadar etkili olduğunu da ortaya koyuyor. Bu bağlamda tedbirlere uyulması büyük önem arz ediyor.”

(GÜL) FOTOĞRAFLI

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