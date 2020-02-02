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YDÜ Spor Salonu'nda hırsızlık

Emmanuel Bassey mahkeme huzuruna çıkarıldı.

YDÜ Spor Salonu'nda hırsızlık

Emmanuel Bassey mahkeme huzuruna çıkarıldı.

02 Şubat 2020 Pazar 12:11
YDÜ Spor Salonu'nda hırsızlık

Kamalı Haber

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Lefkoşa'da meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan Emmanuel Bassey mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa adli şubede görevli polis memuru Okan Özkoçak zanlının 30 Aralık 2019 yarhinde meydana gelen sirkaç suçundan yakalandığını söyledi. Polis, huzurunuzda bulunan zanlı Emmanuel Bassey sirkat suçundan yakalandığını söyledi. Polis, zanlının 30 Aralık 2019 tarihinde YDÜ spor salonu içerisindeki soyunma odasındaki bankın üzerindeki Bashir Ahmede ait samsung A50 marka cep telefonu sirkat ettiğini, 1 Şubatta temin edilen kamera görüntülerinden tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, aynı gün zanlının evinde yapılan aramada emarenin bulunmadığını, zanlının bazı beyanlarda bulunduğunu, soruşturmanın devam ettiğini, kayıp telefonun arandığını belirterek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
YDÜ Spor SalonuEmmanuel BasseyYdü Spor Salonu Hırsızlık
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