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YDP’ye 132 yeni üye katıldı

Yeniden Doğuş Partisi’ne (YDP) 132 yeni üye katıldığı açıklandı.

13 Haziran 2021 Pazar 15:45
YDP’ye 132 yeni üye katıldı
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Yeniden Doğuş Partisi’ne (YDP) 132 yeni üye katıldığı açıklandı.

YDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne İlçe Merkezinde yapılan katılım toplantısında konuşan Genel Başkan Erhan Arıklı, bütün ilçe başkanlarına mesaj vererek, "Önümüzdeki günlerde partimizden ayrılanlar olabilir. Bu ayrılmaları da göz önünde bulundurarak yıl sonuna kadar üye sayımızı 12.500 e çıkarmak için start veriyorum. Böylece YDP’yi YSK ‘ya kayıtlı üye sayısı bakımından KKTC’nin en büyük partisi yapacağız" dedi.

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Son günlerde gündem yapılan Gazimağusadaki bayrak konusuna da değinen Arıklı şu ifadeleri kullandı:

 " YDP nin bayrak hassasiyeti UBP ve DP de de var. Bizim iktidarımızda göndere çekilen bir bayrak indirilebilir mi? Dünyanın bütün şehir kale ve burçlarında o ülkelerin bayrakları dalgalanır. Biz de ise Mağusa surları yıllardan beri delik deşik edilmiş. Hoyratça işlemler yapılmış. AYK onlara bir kez olsun müdahale etmemiş. Söz konusu bayrak olunca AYK derhal red kararı almış. Bizden de buna sessiz kalmamızı bekliyorlar. Biz buna seyirci kalırsak siz bizi lanetlemez misiniz?" 

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Son Güncelleme: 13.06.2021 15:51
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