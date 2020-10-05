YDP’den YSK’ya itiraz

“KARANTİNADA OLAN KİŞİLER İLE İZOLASYON UYGULANAN KİŞİLERİN 11 EKİM’DE OY VERME ALANLARINA ALINMAMA”SINA İTİRAZ EDİLDİ

Yeni Doğuş Partisi (YDP), karantinada bulunan ya da izolasyon uygulanan kişilerin Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanamayacak olmasına itiraz ettiğini açıkladı.

YDP’den yapılan açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), “karantinada olan kişiler ile izolasyon uygulanan kişilerin 11.10.2020 tarihinde oy verme alanlarına alınmayacakları”na ilişkin kararına itiraz edildiği belirtildi.

YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkan adayı Erhan Arıklı imzasıyla yapılan itirazda şu ifadelere yer verildi:

“YSK’nın 13 nolu duyurusunda 5. Madde de karantinada olan kişiler ile izolasyon uygulanan kişilerin 11.10.2020 tarihinde oy verme alanlarına alınmayacakları belirtilmiştir. Anayasa’nın 68 (1) maddesinde Seçime ve halkoylamasına katılma, onsekiz yaşını bitirmiş olan her yurttaşın hakkı ve ödevidir” amir hükmü dikkate alınarak, konunun tekrar ele alınmasını ve sayıları binlerle ifade edilen karantinadaki seçmenlerin Anayasal haklarını kullanmalarına olanak sağlayacak önlemlerin değerlendirilmesi gerektiği görüşündeyiz. Örneğin karantina merkezlerinde sandık kurulması düşünülebilir”