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YDP’den “Yangın yerinde kabare” oyunuyla ilgili açıklama

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Azer Özkan, “Türkiye’ye küfür ve hakaretin sanat kisvesi altında sunulmasını ve küfrün kutsallaştırılmasını asla kabul etmelerinin mümkün olmadığını” belirtti.

YDP’den “Yangın yerinde kabare” oyunuyla ilgili açıklama

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Azer Özkan, “Türkiye’ye küfür ve hakaretin sanat kisvesi altında sunulmasını ve küfrün kutsallaştırılmasını asla kabul etmelerinin mümkün olmadığını” belirtti.

16 Ağustos 2019 Cuma 09:52
YDP’den “Yangın yerinde kabare” oyunuyla ilgili açıklama

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Azer Özkan, “Türkiye’ye küfür ve hakaretin sanat kisvesi altında sunulmasını ve küfrün kutsallaştırılmasını asla kabul etmelerinin mümkün olmadığını” belirtti.

Özkan, “Yangın Yerinde Kabare” oyununda Türkiye’ye karşı ağır hakaretler bulunduğunu, bunların değiştirilmesinin istendiğini ancak Yönetmen Yaşar Ersoy’un bunu kabul etmediğini iddia etti.

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Azer Özkan, Yaşar Ersoy’un Yangın Yerinde Kabare isimli oyun ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, oyunun,  yanan Devlet Tiyatroları binasının yeniden yapılmaması vesilesiyle Türkiye’ye yönelik ağır hakaretler içerdiğini, Devlet Tiyatrolarına atanan yeni Müdür tarafından, Yaşar Ersoy’dan oyunda Türkiye’ye ağır hakaretler içeren cümlelerin çıkarılmasını istediğini, Ersoy’un  bunu kabul etmediğini savundu.

Özkan açıklamasında, “Anavatan Türkiye’ye küfür ve hakaretin sanat kisvesi altında sunulmasını ve küfrün kutsallaştırılmasını asla kabul etmemiz mümkün değildir. Bu meyanda gerekli hassasiyeti gösteren Devlet Tiyatroları Müdürünü ve Milli Eğitim Bakanını kutuluyoruz” ifadelerine yer verdi.

Son Güncelleme: 16.08.2019 13:05
Anahtar Kelimeler:
YDPYangın Yerinde Kabare
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