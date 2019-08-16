YDP’den “Yangın yerinde kabare” oyunuyla ilgili açıklama

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Azer Özkan, “Türkiye’ye küfür ve hakaretin sanat kisvesi altında sunulmasını ve küfrün kutsallaştırılmasını asla kabul etmelerinin mümkün olmadığını” belirtti.
Özkan, “Yangın Yerinde Kabare” oyununda Türkiye’ye karşı ağır hakaretler bulunduğunu, bunların değiştirilmesinin istendiğini ancak Yönetmen Yaşar Ersoy’un bunu kabul etmediğini iddia etti.
Özkan açıklamasında, “Anavatan Türkiye’ye küfür ve hakaretin sanat kisvesi altında sunulmasını ve küfrün kutsallaştırılmasını asla kabul etmemiz mümkün değildir. Bu meyanda gerekli hassasiyeti gösteren Devlet Tiyatroları Müdürünü ve Milli Eğitim Bakanını kutuluyoruz” ifadelerine yer verdi.