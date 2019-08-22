YDP’den Maraş açıklaması

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreter Yardımcısı Suphi Asiltürk, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Maraş konusundaki çağrısının Kıbrıslı Türkler için önemli bir fırsat olduğunu kaydetti.

Asiltürk, “Maraş konusunda AİHM’e hazırlıklı gitmeliyiz. Maraş konusunda açılım hazırlıkları yapan hükümeti ve vakıfları bu konuda hassas olmaya davet ediyoruz” dedi.

Yazılı açıklamasında AİHM’nin Maraş konusunda gerekli savunmaları ve belgeleri mahkemeye ulaştırması için taraflara 4 Kasım’a kadar süre verdiğini belirten Asiltürk, “İngiliz yönetimi tarafından Rumlara peşkeş çekilen vakıf mallarımızın iadesi için AİHM’in bu konuyu gündemine alması büyük bir fırsattır” ifadelerini kullandı.

Maraş’ın büyük ölçüde Türk vakıf arazisi olduğunu, bunu tapu kayıtlarında da olduğunu ve bunların ellerinde bulunduğunu belirten Suphi Asiltürk, müstemleke yönetiminin çıkardığı kanunla vakıf mallarını sahipsiz bırakarak kullanıcılarına tapu ettiğini, uluslararası hukuka aykırı hareket ettiğini söyledi.



Vakıf mallarının uluslararası hukuka göre satılamayacağını, devredilemeyeceğini söyleyen Suphi Asiltürk, “Vakıf malları kamulaştırılsa bile ancak emsal değere sahip bir başka mal ile takas edilebilir. Bu haklı tezimizi, uluslararası alanda tescil ettirebilmek için elimize ciddi bir fırsat geçmiştir. Umarız ki devletimiz gerekli tüm hazırlıkları yapar, Vakıflar Müdürlüğü ile birlikte hakkımızı tescil ettirmek için her türlü gayreti gösterir” dedi.Suphi Asiltürk, geçmişte AİHM ve Avrupa Birliği Adalet Divanı’ndaki mahkemelerde Kıbrıslı Türklerin haklarının iyi savunulmadığını, tasarruf adı altında iyi hukukçulardan faydalanılamadığı ve bu sebeple haklı davaların bile kaybedildiğini savundu, “Bu bilinen bir gerçektir” ifadelerini kullandı.