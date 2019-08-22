banner313
banner321
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94900
ALTIN
278.548
DOLAR
5.7609
STERLİN
7.0490
EURO
6.3924
İzinsiz ikamet eden 9 kişi tutuklandı
İZİNSİZ İKAMET EDEN 9 KİŞİ...
Lefkoşa'da hırsızlık!
LEFKOŞA'DA HIRSIZLIK!
Bulduğu cüzdandaki paraları çaldı
İSMİ BİLİNMEYEN ZANLI TUTUKLANDI!
15 aydır kaçak yaşıyordu
15 AYDIR KAÇAK YAŞIYORDU
banner307

YDP’den Maraş açıklaması

Asiltürk: “Elimizde önemli bir fırsat var. Maraş konusunda AİHM’ne hazırlıklı gitmeliyiz”

YDP’den Maraş açıklaması

Asiltürk: “Elimizde önemli bir fırsat var. Maraş konusunda AİHM’ne hazırlıklı gitmeliyiz”

22 Ağustos 2019 Perşembe 12:22
YDP’den Maraş açıklaması

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreter Yardımcısı Suphi Asiltürk, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Maraş konusundaki çağrısının Kıbrıslı Türkler için önemli bir fırsat olduğunu kaydetti.
Asiltürk, “Maraş konusunda AİHM’e hazırlıklı gitmeliyiz. Maraş konusunda açılım hazırlıkları yapan hükümeti ve vakıfları bu konuda hassas olmaya davet ediyoruz” dedi.
Yazılı açıklamasında AİHM’nin Maraş konusunda gerekli savunmaları ve belgeleri mahkemeye ulaştırması için taraflara 4 Kasım’a kadar süre verdiğini belirten Asiltürk, “İngiliz yönetimi tarafından Rumlara peşkeş çekilen vakıf mallarımızın iadesi için AİHM’in bu konuyu gündemine alması büyük bir fırsattır” ifadelerini kullandı.
Maraş’ın büyük ölçüde Türk vakıf arazisi olduğunu, bunu tapu kayıtlarında da olduğunu ve bunların ellerinde bulunduğunu belirten Suphi Asiltürk, müstemleke yönetiminin çıkardığı kanunla vakıf mallarını sahipsiz bırakarak kullanıcılarına tapu ettiğini, uluslararası hukuka aykırı hareket ettiğini söyledi.

banner317
Vakıf mallarının uluslararası hukuka göre satılamayacağını, devredilemeyeceğini söyleyen Suphi Asiltürk, “Vakıf malları kamulaştırılsa bile ancak emsal değere sahip bir başka mal ile takas edilebilir. Bu haklı tezimizi, uluslararası alanda tescil ettirebilmek için elimize ciddi bir fırsat geçmiştir. Umarız ki devletimiz gerekli tüm hazırlıkları yapar, Vakıflar Müdürlüğü ile birlikte hakkımızı tescil ettirmek için her türlü gayreti gösterir” dedi.
Suphi Asiltürk, geçmişte AİHM ve Avrupa Birliği Adalet Divanı’ndaki mahkemelerde Kıbrıslı Türklerin haklarının iyi savunulmadığını, tasarruf adı altında iyi hukukçulardan faydalanılamadığı ve bu sebeple haklı davaların bile kaybedildiğini savundu, “Bu bilinen bir gerçektir” ifadelerini kullandı.

 

Son Güncelleme: 22.08.2019 15:43
Anahtar Kelimeler:
Ydp Maraş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ktös Hükümeti Eleştirdi…
Ktös Hükümeti Eleştirdi…
Haksen Ctp Genel Başkanı Erhürman’ı Ziyaret Etti
Haksen Ctp Genel Başkanı Erhürman’ı Ziyaret Etti
Askeri Mahkemeye Çıkarılacağı Sırada Firar Eden Tutuklu Aranıyor
Askeri Mahkemeye Çıkarılacağı Sırada Firar Eden Tutuklu Aranıyor
Ktbk Öztürk, Gkk Komutanı Er Oldu
Ktbk Öztürk, Gkk Komutanı Er Oldu
Güzelyurt’ta harup hasadı yarın başlıyor
Güzelyurt’ta harup hasadı yarın başlıyor
Ozanköy Pekmez Festivali 30 Ağustos’ta
Ozanköy Pekmez Festivali 30 Ağustos’ta
KKTC Avcılık Federasyonu İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları önüne siyah çelenk bıraktı
KKTC Avcılık Federasyonu İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları önüne siyah çelenk bıraktı
Güney Kıbrıs'tan araba çalan zanlı firar etti
Güney Kıbrıs'tan araba çalan zanlı firar etti
TÜRK-SEN'in asgari ücrete itirazı reddedildi
TÜRK-SEN'in asgari ücrete itirazı reddedildi
Yarın 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak
Yarın 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

banner253

banner211

banner322

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim