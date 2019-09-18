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YDP’den bir heyet Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik’i ziyaret etti

YDP’den bir heyet Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik’i ziyaret etti

18 Eylül 2019 Çarşamba 15:55
YDP’den bir heyet Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik’i ziyaret etti

Yeniden Doğuş Partisi (YDP)’den bir heyet  bugün Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik’i ziyaret ederek adli yılın açılışı dolayısı ile kendisini kutladı.

YDP tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette konuşan YDP Genel Başkan Erhan Arıklı Şefik’in  göreve geldiği günden itibaren her adli yılın açılışında yargının sorunlarını ve o sorunlarla ilgili çözüm yollarını dile getirdiğini ama hükümetlerin kör ve sağırı oynadıklarını söyledi.

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Hükümet programında yargının sorunlarının kuru bir cümle ile geçiştirildiği görüşünü ifade eden Artıklı , herkesin “Geciken adalet adalet değildir” cümlesini sıklıkla kullandığını ama yargının süratli hareket edebilmesi için ihtiyacı olan yasal mevzuatın değiştirilmediğini, mahkemelerin ihtiyacı olan bina, araç ve teknik teçhizat ile personel sıkıntısının giderilmediğini söyledi.

Arıklı YDP’nin yargı reformuyla ilgili yaptığı çalışmayla ilgili olarak da Şefik’e bilgi verdi ve “Yargı kurumu demokrasinin vazgeçilmez en önemli ayaklarından biridir. Hazırladığımız reform paketine sizlerin de görüşlerini alarak son şeklini vereceğiz ve tartışmaya açacağız” dedi.

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Son Güncelleme: 18.09.2019 19:05
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