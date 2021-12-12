banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
İşte UBP Milletvekili aday seçiminin "son sonuçları"
UBP'nin adayları belli oldu
Pilli: “Dr Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde gurur duyulacak operasyonlar yapılıyor”
KKTC'de bir ilk!
Pandemi Hastanesi'nden acı haber!
Koronavirüse bir can daha!
DP, TDP ve YDP bugün aday belirleme ve sıralama seçimi yapıyor
Seçim hazırlıkları sürüyor
banner405

YDP’de milletvekili adayları ve sıraları belirlendi

YDP’de milletvekili adaylarını ve sıralamalarını belirlemek için kullanılan oylar sayıldı.

12 Aralık 2021 Pazar 23:50
YDP’de milletvekili adayları ve sıraları belirlendi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) bugün yaptığı aday belirleme kurultayında parti üyeleri adayları ve adayların sıralarını belirledi.

Üyeler 69 aday adayının sayısını 40’a düşürdü. Genel başkanın kullanacağı 10 kontenjan ve kadın kotasının durumu değerlendirildikten sonra kesin aday listesi yarın akşam belirlenecek.

Aday belirleme sürecine 2100 civarında üye katıldı.

Genel Sekreter Enver Öztürk yaptığı açıklamada: “Bu dönemde 2100 ün üstünde bir üyenin Lefkoşa’ya gelip parti içi seçimde iradesini ortaya koyması YDP’nin artık önlenemez bir güce ulaştığının göstergesi. Bu rakam UBP’nin dışındaki diğer partilerin birkaç katı. Yarından itibaren Adaylarımızla sahaya iniyoruz. Önce Adaylarımızı kısa bir Parti içi eğitimden geçireceğiz. Seçim Manifestomuz hazır. Bütün İlçelerde Aday tanıtım şölenleri düzenleyeceğiz. Oldukça iddialıyız” dedi.

YDP’de adaylar şu şekilde sıralandı:

LEFKOŞA

1-EDA YENEN

2-SUPHİ SİLTÜRK

3-YILMAZ KALDIRIM

4-ERŞAH SABİT YILMAZ

5-ALİ YENEN

6-ÖZLEM AYŞE DOĞANDEMİR

7-MUSTAFA YEŞİL

8-ÖMER YAYLA

9-BANU BOZLAKOĞLU

10-HÜSEYİN GÜRLEK

11-METİN AKAR

12-ZEYNEP SİNEM KESER

GAZİMAĞUSA

1-DÜRDANE ABİ ACI

2-İLTER ÖMEROĞLU

3-HABİBE ÇETİN

4-HATİCE SEÇKİN

5-YUSUF ÇELİK

6-ALİ KORUK

7-ALİ YAKAR

banner341
8-BÜNYAMİN ÖZTÜRK

9-MAHMUT HAYTA

10-MEHMET ÖZKARDAŞ

GİRNE

1-RAMAZAN KARAL

2-REYHAN AYDIN

3-FATMA BAHADIR

4-MEHMET TUNÇTÜRK

5-FUAT TEK

6-GÜLLER KARAMMALİ

7-NURŞAH ÇİFTÇİ

8-HACI ALİ ÖZDEMİR

İSKELE

1-NESLİHAN VURAL

2-AKUT GÜNEL

3-ARİF ÖZBAYRAK

4-CELAL AÇIK

5-HAKKI KANDEMİR

LEFKE

1-NEJLA GAZİ

2-KADİR OZAN

 

GÜZELYURT

1-ELMAS SÜZGEN

2-HAKAN BOZKURT

3-GÖKHAN SARAÇ

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Demokrat Parti’nin milletvekili adayları ve sıraları belirlendi
Demokrat Parti’nin milletvekili adayları ve sıraları belirlendi
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
TKP heyeti Güzelyurt Açık Pazarı ziyaret etti
TKP heyeti Güzelyurt Açık Pazarı ziyaret etti
Taşkent Doğa Parkı’nda gece saatlerinde 3 şahıs çevreyi talan etti!
Taşkent Doğa Parkı’nda gece saatlerinde 3 şahıs çevreyi talan etti!
GAÜ Akademisyenleri: “Özel gereksinimli öğrencilerin hayatına dokunmak çok değerli”
GAÜ Akademisyenleri: “Özel gereksinimli öğrencilerin hayatına dokunmak çok değerli”
TDP üyeleri sandık başına gitti
TDP üyeleri sandık başına gitti
İşte UBP Milletvekili aday seçiminin "son sonuçları"
İşte UBP Milletvekili aday seçiminin "son sonuçları"
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak
Pilli: “Dr Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde gurur duyulacak operasyonlar yapılıyor”
Pilli: “Dr Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde gurur duyulacak operasyonlar yapılıyor”
Demokrat Parti’de üyeler, milletvekili adaylarını ve sıralarını belirlemek için oy kullanıyor
Demokrat Parti’de üyeler, milletvekili adaylarını ve sıralarını belirlemek için oy kullanıyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim