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YDP’de aralarında bazı PM üyelerinin de bulunduğu 17 kişi disiplin kuruluna sevk edildi

Yeniden Doğuş Partisi’nde (YDP) aralarında bazı Parti Meclisi (PM) üyelerinin de bulunduğu 17 kişi disiplin kuruluna sevk edildi. 

28 Ocak 2022 Cuma 17:15
YDP’de aralarında bazı PM üyelerinin de bulunduğu 17 kişi disiplin kuruluna sevk edildi

Partiden yapılan yazılı açıklamada, YDP Merkez Yönetim Kurulu’nun, dün akşamki toplantısında aralarından bazı PM üyelerinin de olduğu 17 kişinin Disiplin Kuruluna sevk edildiği bildirildi. 
Ayrıca açıklamada, daha önce istifa eden PM üyesinin yerine ise yedek listeden yeni isimler atandığı da kaydedildi.
YDP Genel Sekreter Enver Öztürk, MYK kararlarına ilişkin olarak, “Parti MYK’sının uzun bir toplantı yaparak parti içi reorganizasyon için önemli kararlar aldığını, öncelikle üyelerin güncelleneceğini ve parti ile ilgisi olmayan üyelerin üyeliklerinin düşürüleceğini” söyledi. Öztürk, “Seçimlerinde parti aleyhine çalışan üyelerin, karma oy kullanmaya teşvik eden kişilerin de Disiplin Kurulu’na verilerek parti ile ilişkilerinin kesileceğini” belirtti. 
MYK’da alınan kararların salı günü yapılacak Genişletilmiş Parti Meclisi’nde değerlendirileceğini söyleyen Öztürk, “Disiplin Kurulu’na verilen şahıslar kendilerini çok iyi biliyorlar. Bunlar kendilerine tebligat gitmeden istifa ederlerse işimizi kolaylaştırırlar” dedi. 

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Son Güncelleme: 28.01.2022 18:41
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