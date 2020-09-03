Ydp’ye Katılım…

ARIKLI: “VATAN MÜDAFAASI SADECE SİLAHLI KUVVETLERDE YAPILMIYOR. SİYASETTE DE VATANA HİZMET ESAS OLMALI”

Lefkoşa, 3 Eylül 20 Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 18 kişinin partiye katıldığını açıkladı.

YDP’den verilen bilgiye göre, Emekli Kurmay Albay Ali Koruk ile birlikte 17 kişi partiye katıldı.



Arıklı, “Vatan müdafaası sadece silahlı kuvvetlerde yapılmıyor. Siyasette de vatana hizmet esas olmalı” dedi.Emekli Kurmay Albay Ali Koruk, “YDP bir misyon partisidir. YDP bu toplumda hakkı yenilenlerin, ötekileştirilenlerin partisi olarak biliniyor. Madem bu misyon bu partinin ana fikri. Ben de burada bir nefer olmaya geldim” şeklinde konuştu.Ali Koruk ve arkadaşlarına parti rozetleri Genel Sekreter Bertan Zaroğlu tarafından takıldı.(RÇ/HÖ) FOTOĞRAFLI