Ydp, Yapılan Atamaların “ubp Zihniyetinin Hiçbir Zaman Değişmediğini Ve Değişmeyeceğini Gösterdiğini” Savundu

Lefkoşa, 3 Temmuz 19 : YDP, yapılan atamaları eleştirerek, “atamaların UBP zihniyetinin hiçbir zaman değişmediğini ve değişmeyeceğini gösterdiğini” savundu.
YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz yaptığı yazılı açıklamada, bugün çeşitli görevden alma ve göreve atamaların yapıldığını basın yayından öğrendiklerini belirterek, “Yıllardan beri partizanlık çukurunda yuvarlanan UBP’nin eski alışkanlığının yeniden depreştiğini ve populist ve partizanlığının yeniden depreştiğini üzülerek görüyoruz” dedi.
Büyükyılmaz, geçmişteki 4’lü koalisyon hükümetinin bile UBP-DP’nin atadığı bürokratlarla çalışabilmişken, iktidarın UBP kanadının bir zamanlar kendisinin atadığı bürokratları görevden alması ve yerlerine başka UBP’lileri atamasının UBP zihniyetini açıkça ortaya koyduğunu söyledi.
Kendilerini meraklandıran en önemli sorunun ise atamalarda hükümetin diğer ortağının takındığı tavır olduğunu dile getiren Büyükyılmaz, “HP, UBP’nin bu partizanca atamaları karşısında ne düşündüğünü açıklamak durumundadır” dedi.
(AK/HÖ)