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Ydp, Yapılan Atamaların “ubp Zihniyetinin Hiçbir Zaman Değişmediğini Ve Değişmeyeceğini Gösterdiğini” Savundu

Lefkoşa, 3 Temmuz 19 : YDP, yapılan atamaları eleştirerek, “atamaların UBP zihniyetinin hiçbir zaman değişmediğini ve değişmeyeceğini gösterdiğini” savundu.

Ydp, Yapılan Atamaların “ubp Zihniyetinin Hiçbir Zaman Değişmediğini Ve Değişmeyeceğini Gösterdiğini” Savundu

Lefkoşa, 3 Temmuz 19 : YDP, yapılan atamaları eleştirerek, “atamaların UBP zihniyetinin hiçbir zaman değişmediğini ve değişmeyeceğini gösterdiğini” savundu.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:56
Ydp, Yapılan Atamaların “ubp Zihniyetinin Hiçbir Zaman Değişmediğini Ve Değişmeyeceğini Gösterdiğini” Savundu

Lefkoşa, 3 Temmuz 19 : YDP, yapılan atamaları eleştirerek, “atamaların UBP zihniyetinin hiçbir zaman değişmediğini ve değişmeyeceğini gösterdiğini” savundu.
YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz yaptığı yazılı açıklamada, bugün çeşitli görevden alma ve göreve atamaların yapıldığını basın yayından öğrendiklerini belirterek, “Yıllardan beri partizanlık çukurunda yuvarlanan UBP’nin eski alışkanlığının yeniden depreştiğini ve populist ve partizanlığının yeniden depreştiğini üzülerek görüyoruz” dedi.
Büyükyılmaz, geçmişteki 4’lü koalisyon hükümetinin bile UBP-DP’nin atadığı bürokratlarla çalışabilmişken, iktidarın UBP kanadının bir zamanlar kendisinin atadığı bürokratları görevden alması ve yerlerine başka UBP’lileri atamasının UBP zihniyetini açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

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Görevden alınan bürokratların arasında özellikle tamamen teknik bir birim olan DPÖ Müsteşarı’nın da bulunmasının son derece ilginç olduğunu ifade eden Büyükyılmaz, “Görevden alınan şahsın siyasi bir kimliği yoktur. Görevden alınan Sayın Muhtaroğlu, teknik bir birimin müsteşarı olarak yıllardan beri işini yapmakta, siyasetten uzak durmakta ve hükümetlere yol gösterici raporlar hazırlamaktadır. Bu makama Vergi Dairesi’nden bir şahsı getirmek, devletin kurumsal yapısı ile adeta alay etmek demektir” dedi.
Kendilerini meraklandıran en önemli sorunun ise atamalarda hükümetin diğer ortağının takındığı tavır olduğunu dile getiren Büyükyılmaz, “HP, UBP’nin bu partizanca atamaları karşısında ne düşündüğünü açıklamak durumundadır” dedi.
(AK/HÖ)
 

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