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Ydp, “tarafını Açıkça Belirten Ab’nin Bu Noktadan Sonra Kıbrıs Konusunda Yapacağı Açıklama Ve Görüşlerin Kendileri İçin Hiçbir Kıymet-i Harbiyesi Olmadığını” Belirtti

“DOĞU AKDENİZ SORUNU KKTC OLMADAN ÇÖZÜLEMEZ”

05 Ekim 2020 Pazartesi 18:17
Ydp, “tarafını Açıkça Belirten Ab’nin Bu Noktadan Sonra Kıbrıs Konusunda Yapacağı Açıklama Ve Görüşlerin Kendileri İçin Hiçbir Kıymet-i Harbiyesi Olmadığını” Belirtti
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“DOĞU AKDENİZ SORUNU KKTC OLMADAN ÇÖZÜLEMEZ”
Lefkoşa, 5 Ekim 20 : YDP, tarafını açıkça belirten AB’nin bu noktadan sonra Kıbrıs konusunda yapacağı açıklama ve görüşlerin kendileri için hiçbir “kıymet-i harbiyesi” olmadığını belirtti.
YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı yaptığı yazılı açıklamada,  son AB Liderler zirvesinde alınan Rum yanlısı kararların, Güney Kıbrıs’ı iyice şımarttığını ve bundan sonra yapılması muhtemel toplantıları da torpillediğini söyledi.
AB’nin, Türkiye’yi Güney Kıbrıs ile muhatap olmaya zorlarken, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin de yanında olduğunu belirttiğini hatırlatan Arıklı, “Tarafını böylesine açıkça belirten AB’nin bu noktadan sonra Kıbrıs konusunda yapacağı açıklama ve görüşlerin bizim nezdimizde hiçbir kıymet-i harbiyesi yoktur” dedi.
Arıklı, AB’nin Doğu Akdeniz için önerdiği konferans fikrinin ise, şayet KKTC’nin de temsiliyeti sağlanacaksa kabul edilebilir bir teklif olduğunu belirterek, “Çünkü Doğu Akdeniz problemi, KKTC olmadan çözülemez. Anavatan Türkiye’nin bu konuda KKTC’nin yanında olacağından şüphemiz yoktur” dedi.

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Arıklı şöyle devam etti;
“11 Ekim tarihinde yapılacak olan seçimlerin bu açıdan önemi büyüktür. Türkiye ile uyum içerisinde olacak bir Cumhurbaşkanı iş başına gelirse, Doğu Akdeniz politikalarında Türkiye’nin de eli güçlenecek ve gerek BM gözetiminde yapılması düşünülen 5’li zirve ve gerekse Doğu Akdeniz Konferansı’nda, Kıbrıs Türkleri hak ettikleri temsiliyeti elde edebileceklerdir”
(AK/HÖ)


  
 

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