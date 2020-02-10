Ydp, Örtülü Ödeneğin Denetlenmesini Engelleyen Yasa Maddesinin İptali İçin Dava Açtı

YDP BAŞKAN YARDIMCISI ÖZTÜRK: “BU BAŞVURUYU KAMU ADINA SORUMLULUK ÜSTLENEN BİR PARTİ OLARAK YAPTIK”

Lefkoşa, 10 Şubat 20 (.): Yeniden Doğuş Partisi (YDP), 2020 Mali Yılı Bütçe Yasası’nda, Cumhurbaşkanlığı bütçesindeki “örtülü ödenek” olarak nitelenen “Cumhurbaşkanlığı Tanıtma ve Enformasyon Hizmetlerine Katkı Projesi” kalemindeki miktarın denetlenmesini engelleyen maddenin iptali için Yüksek Mahkeme Mukayyitliği’ne dava dosyaladı.

YDP Genel Başkan Yardımcısı Avukat Enver Öztürk ve beraberindeki YDP yetkilileri, saat 11.00’de başvurunun ardından basına açıklama yaptı.

Öztürk, 2020 Mali Yılı Bütçe Yasası’nda Cumhurbaşkanlığı’na tanıtım amacıyla katkı yapılmasına ilişkin bir düzenleme bulunduğunu ve 1 milyon 320 bin TL ödenek ayrıldığını kaydederek “Kamuoyunda genelde örtülü ödenek adıyla bilinen bu katkı yıllardır yapılıyor ve her türlü denetimden de uzak bir harcamadır” dedi.

YDP olarak, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olan KKTC’nin anayasasında yer alan açıklık şeffaflık ve hesap verilebilirlik içerisinde hiçbir zümre ve makama ayrım yapılamayacağı ilkesini dikkate alarak, bu örtünün açılması gerektiğini düşündüklerini aktaran Öztürk, “Mevcut Cumhurbaşkanımız da bir önceki propaganda döneminde örtülü ödeneğin örtüsünü kaldıracağını iddia etmişti ancak 5 yıllık süre içerisinde bırakın örtüyü kaldırmayı gındırmamıştır, tepe tepe kullanmıştır” ifadelerini kullandı.

Öztürk, bu yılki bütçeye yine böyle bir ödenek konduğunu ve yine denetimsiz kullanılacağının anlaşıldığını belirterek, kendilerinin “böyle gelmiş böyle gider” anlayışını yıkmak istediklerini ve bu ödeneğin denetime tabi olmadan kullanılmasının Anayasa’ya aykırı olduğunu düşündüklerini ifade etti.

Bu çerçevede Cumhuriyet Meclisi’nin de denetim, araştırma, soruşturma yetkilerinin kısıtlandığı ya da yetki devri yapıldığı görüşünde olduklarını dile getiren Öztürk, “Keza Sayıştay’ın Anayasa’nın 132. maddesinde yer alan düzenlemeye göre tüm kamu gider ve gelirlerini denetleme yetki ve görevi bulunmaktadır. Halbuki ‘bu örtülü ödenekle ilgili denetim yapılamaz’ diye eklenen madde nedeniyle Sayıştay’ın görevini yapması da bir ölçüde engellenmiş, ortadan kaldırılmıştır” dedi.

Öztürk, yine Anayasa’nın 92. maddesinde bütçe yasasıyla ilgili düzenlemede, bütçenin kendi gelir gider koşulları dışında hiçbir düzenleme yapılamayacağının da görüldüğünü ifade ederek, “Halbuki bu örtülü ödenek dediğimiz kısımla ilgili bütçe yasasında bu harcamanın hiçbir denetime tabi tutulmayacağının belirtilmesinin de anayasaya aykırı olduğu görüşündeyiz” diye konuştu.

Öztürk, bu görüşler çerçevesinde kamu adına sorumluluk üstlenen bir parti olarak bugün Bütçe Yasası’nın ilgili maddesinin iptali için başvuru yaptıklarını söyledi.

(AK/GÜL) FOTOĞRAFLI

Haber: Arzu Köprülü – Fotoğraf: Hüseyin Sayıl