Ydp Olağanüstü Kurultayı İçin Tüm Hazırlıklar Tamamlandı

Lefkoşa, 8 Ağustos 20 (.): Yeniden Doğuş Partisinin “Ver Elini Saray” sloganı ile gerçekleştirdiği Olağanüstü Kurultayı için tüm hazırlıklar tamamlandı.
YDP’den verilen bilgiye göre, yarın saat 11.00’de Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak gerçekleştirilecek kurultayda herhangi bir seçim yapılmayacak, sadece tüzük değişiklikleri onaylanacak.
YDP Tüzüğüne geçici bir madde eklenerek Parti Meclisi üye sayısı artırılarak, 175’e çıkarıldı.
YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz Parti Meclisi üye sayısının artış gerekçesini şöyle açıkladı;
Kurultaya Türkiye’den herhangi bir siyasi parti davet edilmezken, KKTC’de Mecliste temsil edilen bütün siyasi partiler davet edildi.
YDP’nin seçimli 3. olağan kurultayı ise Mart 2021 de yapılacak.
(TUĞ/ŞEB)