Ydp Myk’dan Zaroğlu\'nun Hastalığı Ve Sonrasında Yaşananlarla İlgili Açıklama

Lefkoşa, 13 Eylül 20 : Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Merkez Yürütme Kurulu, pandemi sürecinden, partinin üst düzey yöneticilerinin de etkilendiğini hatırlatarak, durumu ağırlaşan Genel Sekreter Bertan Zaroğlu’nun Türkiye’deki ailesinin de girişimleriyle Türkiye’ye aktarıldığını ve tedavisine Türkiye’de devam edileceğini açıkladı.

YDP MYK’nın yazılı açıklamasında “Diğer arkadaşlarımızın durumu son derece iyi olup, çok yakında evlerine gönderileceğini umut ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Zaroğlu’nun Burhan Nalbantoğlu’nda nahoş muameleyle karşılaştığı iddia edilerek, bunun, üzücü olduğu ve sağlık sistemi sorunlarının bir kez daha kamuoyunun gündemine geldiği belirtildi.

Açıklamada şunlara yer verildi:

“Genel Başkanımızın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, her zaman olduğu gibi birileri tarafından çarpıtılmış, sanki bütün sağlık çalışanlarına yönelik bir ifade imiş gibi sunulmuştur. Oysa Genel Başkanımız Sayın Zaroğlu’na bu muameleyi yapan birkaç kişiyi hedef almış ve onları suçlamıştır. Ne Genel Başkanımız ne de YDP, pandemi sürecinde sağlık çalışanlarımızın fedakârlığını inkâr edemez. Parti olarak onları saygı ile selamlıyor ve haklı mücadelelerinde onları destekliyoruz. Ne var ki her sektör gibi sağlık sektörü içerisinde de kendini bilmeyen, ideolojik saplantıları olan insanların olduğunu biliyoruz. Bunları genelden ayrı tutup değerlendirme yapmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Her sıkıntılı dönemi olduğu gibi bu sıkıntılı dönemi de aşacağız. YDP MYK’sı olarak herkese bu dönemde birlik ve beraberliğimizi bozacak tartışmalara girmemesini tavsiye ediyoruz.”

(RU/FEZ)