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Ydp Milletvekili Zaroğlu Koronavirüs Testinin Pozitif Çıktığını Açıkladı

Lefkoşa, 8 Eylül 20 (TAK): Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Milletvekili Bertan Zaroğlu, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

08 Eylül 2020 Salı 21:23
Ydp Milletvekili Zaroğlu Koronavirüs Testinin Pozitif Çıktığını Açıkladı
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Lefkoşa, 8 Eylül 20 (TAK): Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Milletvekili Bertan Zaroğlu, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Zaroğlu, KKTC’de koronavirüse yakalanan ilk milletvekili oldu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zaroğlu, dün gece saat 02:30 sularında baş ağrısı ve ateş yükselmesi şikayeti ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi'ne başvurduğunu ve yapılan tetkikler neticesinde bugün covid-19 teşhisi konulduğunu öğrendiğini aktardı.

Zaroğlu, “Allaha şükürler olsun ki ağır semptomlar geçirmiyorum ve durumum gayet iyi. İnşallah Tedavilerimin ardından en kisa sürede tekrar aranızda olacağım.” İfadesini kullandı.

Bertan Zaroğlu, şu açıklamada bulundu:

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“Çok Değerli Dostlarım,

Dünyada ve ülkemizde covid-19 salgınından ötürü yaşanan olumsuzlukları, birçok alanda birlikte yaşıyoruz.  Zaman tüm bu zorlukları sabır, metanet ve gönülbirliği içerisinde aşma zamanıdır...

Toplumsal duyarlılığımızı arttırarak bu mücadele sürecinde bizlere düşen, ne kendi sağlığımızı ne de bir başkasının sağlığını riske atmamak, güvenlik önlemlerine uymak, gerekli durumlarda geciktirmeden test yaptırmak, önce kendimiz sonra ise toplum sağlığı için gerekli özen ve hassasiyeti göstermektir.

Nitekim; etrafımızda bulunan dostlarımızın test sonuçlarının pozitif çıkmasının üzerine kendimi bir haftadır evde izole etmiştim. Dün gece saat 02:30 sularında baş ağrısı ve ateş yükselmesi şikayeti ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi'ne başvurdum. Yapılan tetkikler neticesinde bugün covid-19 teşhisi konulduğunu öğrendim. Allaha şükürler olsun ki ağır semptomlar geçirmiyorum ve durumum gayet iyi. İnşallah Tedavilerimin ardından en kisa sürede tekrar aranızda olacağım.  Maske, sosyal izolasyon ve el hijyeni konusunda tüm Vatandaşlarımızın hassasiyetini önemle rica eder, herkese sağlıklı günler dilerim.”

YDP’de bazı yetkililerin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine, Partinin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı önlem olarak seçim çalışmalarını 10 gün askıya aldıklarını ve kendisini de izole ettiğini açıklamıştı.

(FG)

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