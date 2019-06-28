banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95676
ALTIN
262.163
DOLAR
5.7609
STERLİN
7.2835
EURO
6.5586
Cahit Andaş hayatını kaybetti
CAHİT ANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ
14 kaçak tutuklandı
14 KAÇAK TUTUKLANDI
Tahsil ettiği 74,790 TL'yi muhasebeye yatırmadı
TAHSİL ETTİĞİ 74,790 TL'Yİ MUHASEBEYE...
Yaralı genç, KKTC'den ambulans uçakla Gaziantep'e getirildi
YARALI GENÇ, KKTC'DEN AMBULANS UÇAKLA...
banner306

Ydp: “maraş Açılımının Sadece Envanter Tespitinden İbaret Kalmamasını Arzu Ediyoruz”

Lefkoşa, 28 Haziran 19 (.): Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı  Erhan Arıklı, Maraş açılımının sadece bir envanter tespitinden ibaret kalmamasını, uzamamasını ve bir an evvel ikinci aşamaya geçilmesini arzu ettiklerini kaydetti.

Ydp: “maraş Açılımının Sadece Envanter Tespitinden İbaret Kalmamasını Arzu Ediyoruz”

Lefkoşa, 28 Haziran 19 (.): Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı  Erhan Arıklı, Maraş açılımının sadece bir envanter tespitinden ibaret kalmamasını, uzamamasını ve bir an evvel ikinci aşamaya geçilmesini arzu ettiklerini kaydetti.

28 Haziran 2019 Cuma 09:49
Ydp: “maraş Açılımının Sadece Envanter Tespitinden İbaret Kalmamasını Arzu Ediyoruz”

Lefkoşa, 28 Haziran 19 (.): Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı  Erhan Arıklı, Maraş açılımının sadece bir envanter tespitinden ibaret kalmamasını, uzamamasını ve bir an evvel ikinci aşamaya geçilmesini arzu ettiklerini kaydetti.
YDP Genel Başkanı Arıklı yaptığı yazılı açıklamada, “Zaten devletin çeşitli kurumlarının elinde olan envanter dökümünün güncellemesinin uzaması halinde, bu meselenin bir seçim yatırımı olduğu ortaya çıkacak” dedi. 
Hükümet ile Cumhurbaşkanlığı arasında Maraş açılımı ile ilgili yaşananlara ve Cumhurbaşkanı Akıncı’nın tepkisine değinen Arıklı,  “YDP olarak biz devlette uyum istiyor, milli meselelerin iç siyasi polemik konusu yapılmasından rahatsızlık duyuyor ve en önemlisi kurumların yetki tartışmasına girmesini absürt buluyoruz” ifadelerini kullandı. 

banner317
Arıklı, mesele sadece envanter tespitinden ibaretse, Cumhurbaşkanı’nın bundan rahatsızlık duymaması gerektiğini  kaydetti.
Arıklı, Maraş açılımının, bir hükümet kararı şeklinde değil anayasal bir kurum olan Cumhuriyet Güvenlik Kurumunda ele alınması ve kararlaştırılması gereken bir adım olduğunu,  hükümet ortaklarının  da böylesi önemli konularda karar alırken, alınan kararın altını doldurması ve  söylem birliği içinde kamuoyuna açıklama yapması gerektiğini ifade etti.
(YIL/HA)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polis Örgütü’nün kuruluşunun 55’inci yıldönümü
Polis Örgütü’nün kuruluşunun 55’inci yıldönümü
Sucuoğlu: “Farklı sektörlerin sıkıntılarıyla ilgili bilgi alıyoruz. Yol haritamız netlik kazanmaya başladı”
Sucuoğlu: “Farklı sektörlerin sıkıntılarıyla ilgili bilgi alıyoruz. Yol haritamız netlik kazanmaya başladı”
Cahit Andaş hayatını kaybetti
Cahit Andaş hayatını kaybetti
Lefke Avrupa Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni dün akşam yapıldı
Lefke Avrupa Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni dün akşam yapıldı
KTOEÖS’de “Eleştirel Düşünme - Okuma Yöntem Ve Teknikleri Eğitimi”
KTOEÖS’de “Eleştirel Düşünme - Okuma Yöntem Ve Teknikleri Eğitimi”
Zorlu Töre Makedonya’da Türk Hareket Partisi’ni ziyaret etti
Zorlu Töre Makedonya’da Türk Hareket Partisi’ni ziyaret etti
Emekliler günü ve emekliler haftası etkinlikleri başladı
Emekliler günü ve emekliler haftası etkinlikleri başladı
Kamu-iş, Çağlayan Çocuk Yuvası’nda eylem uyarısı yaptı
Kamu-iş, Çağlayan Çocuk Yuvası’nda eylem uyarısı yaptı
LAÜ Sağlık Fakültesi Mezunları için yemin töreni gerçekleştirildi
LAÜ Sağlık Fakültesi Mezunları için yemin töreni gerçekleştirildi
Döviz kurları
Döviz kurları

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim