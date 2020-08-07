Ydp Kurultayında Parti Meclisi Seçimi  yapılmayacak. 171 Adayın  tamamı  üye Kabul Edilecek

Lefkoşa, 7 Ağustos 20 (.): Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Parti Meclisi, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini göz önünde bulundurarak,pazar günü gerçekleştirilecek kurultayda Parti Meclisi için seçim yapılmamasına karar verdi.
YDP’den yapılan açıklamaya göre YDP Parti Meclisince kabul dilen geçici tüzük maddesine göre, 28 Mart 2021 tarihinde yapılacak olağan kurultaya kadar Parti Meclisi üye sayısı artırılacak. parti meclisine aday olan 171 kişinin tamamı parti meclisi üyesi olarak kabul edilecek. Ayrıca genel başkana da parti meclisine atamak için 5 kişilik kontenjan yetkisi verilecek.
Karar sonrası bir konuşma yapan YDP Genel Başkan Erhan Arıklı şu ifadeleri kullandı:
YDP Olağanüstü Kurultayı 9 Ağustos Pazar günü saat 10.00’da Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda yapılacak.
(YIL/ŞEB)