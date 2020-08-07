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Ydp Kurultayında Parti Meclisi Seçimi  yapılmayacak. 171 Adayın  tamamı  üye Kabul Edilecek

Lefkoşa, 7 Ağustos 20 (.): Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Parti Meclisi,  yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini göz önünde bulundurarak,pazar günü gerçekleştirilecek  kurultayda Parti Meclisi için seçim yapılmamasına karar verdi.

07 Ağustos 2020 Cuma 13:25
Ydp Kurultayında Parti Meclisi Seçimi  yapılmayacak. 171 Adayın  tamamı  üye Kabul Edilecek
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Lefkoşa, 7 Ağustos 20 (.): Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Parti Meclisi,  yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini göz önünde bulundurarak,pazar günü gerçekleştirilecek  kurultayda Parti Meclisi için seçim yapılmamasına karar verdi.
YDP’den yapılan açıklamaya göre YDP Parti Meclisince kabul dilen geçici tüzük maddesine göre, 28 Mart 2021 tarihinde yapılacak olağan kurultaya kadar Parti Meclisi üye sayısı artırılacak. parti meclisine aday olan 171 kişinin tamamı parti meclisi üyesi olarak kabul edilecek. Ayrıca genel başkana da parti meclisine atamak için 5 kişilik kontenjan yetkisi verilecek. 
Karar sonrası bir konuşma yapan YDP Genel Başkan Erhan Arıklı şu ifadeleri kullandı:

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 “Bu karar önemli bir karardır. Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi YDP nin içini karıştırmak isteyen rakiplerimizi üzdünüz. Birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek bir karara imza attınız. Parti meclisine aday olan arkadaşlarımız artık birbiri ile yarışmak yerine rakipleri ile yarışacaklar. Enerjilerini parti için harcayacaklar. Seçimli kurultayımız 2021 Mart ayında olacak. Birbirimizle yapacağımız yarışı oraya saklayacağız. Şimdi artık pazar günkü kurultayımızı bir şölene çevirelim. Orada birlik ve beraberliğimizi sergileyelim. Dostları sevindirip düşmanları üzelim. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yeniden start verelim”. 
YDP Olağanüstü Kurultayı 9 Ağustos  Pazar günü saat 10.00’da Lefkoşa Atatürk  Spor Salonunda yapılacak.
(YIL/ŞEB)

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