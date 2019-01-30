Ydp, Ktös Hakkında Polise Şikayet Dilekçesi Verecek

Lefkoşa, 30 Ocak 19 : Yeniden Doğuş Partisi (YDP) , Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) adına Genel Sekreter Şener Elcil tarafından dün yayımlanan bildiri ile ilgili yarın polise şikâyet dilekçesi sunacağını ve kamu davası açılmasını talep edeceğini bildirdi.

YDP, Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz başkanlığında bir ekip ile birlikte yarın saat 10.30’da Lefkoşa Adli Şubeye giderek şikâyet dilekçesini verecek.

YDP’den yapılan yazılı açıklamada, Şener Elcil’in yayımladığı bildiride yer alan iddiaların Fasıl 154’ün 48. ve 68. maddelerine aykırı olduğu ve suç unsuru taşıdığı öne sürüldü.

(RU/YIL)