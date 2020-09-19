Ydp Kadın Kolları İmmün Plazma Tedavisi İçin Kan Bağışı Kampanyası Düzenliyor

Lefkoşa, 19 Eylül 20 : Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Kadın Kolları, immün plazma tedavisi için kan bağışı kampanyası düzenliyor.

YDP Kadın Kolları Başkanı Sinem Tip, hafta içi düzenleyecekleri organizasyonun ne şekilde ve nasıl olacağının detaylarını yetkililerle görüştükten sonra basınla paylaşacaklarını duyurdu.

Tip yazılı açıklamasında, “Bu virüse yakalanan ve iyileşen kişiler olarak durumun vahametini ve aciliyetini çok daha iyi anladık. Her duyarlı vatandaşımızın bağış kampanyasına destek olmasını umut ediyoruz” dedi.

(RÇ/HÖ)