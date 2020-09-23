Ydp, Hükümeti Bir An Önce Evde Karantina İçin Karar Üretmeye Davet Etti

Lefkoşa, 23 Eylül 20 : YDP, hükümetin gündemine acil olarak evde karantina uygulamasını alması gerektiğini belirterek, hükümeti bir an önce “Evde Karantina” için karar üretmeye davet etti.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı yaptığı yazılı açıklamada, meclisten geçen Bulaşıcı Hastalıklar Değişiklik Yasası’ndan sonra karantinayı ihlal edenler için uygulanacak cezaların da belli olduğunu kaydederek, “Bu cezalar haklı olarak, caydırıcı olması açısından oldukça yüksek tespit edilmiştir” dedi.

Parti olarak bu konuda gerek ilgili yasadaki değişikliğe ve gerekse caydırıcı olan yüksek cezalara desteklerinin tam olduğunu yineleyen Arıklı, “Hükümet bu noktadan sonra gündemine acil olarak evde karantina uygulamasını almalıdır” dedi.



Arıklı, bu uygulama ile hem yurt dışından ülkeye gelecek vatandaşların otel köşelerinde kalmak ve astronomik karantina parası ödemek zorunda kalmayacağını, hem de devletin pozitif vakalarla birlikte temaslıları bile karantinaya alıp, onların otel paralarını ödeme yükümlülüğünden kurtulacağını belirtti.(AK/HÖ)