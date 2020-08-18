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Ydp Girne’de İlçe Seçim Komitesini Oluşturarak Hazırlıklarını Tamamladı

Lefkoşa, 18 Ağustos 20 : Yeniden Doğuş Partisi, dün Girne’de yaptığı toplantıda, İlçe Seçim Komitesi’ni oluşturarak hazırlıklarını tamamladığını açıkladı.

18 Ağustos 2020 Salı 16:31
Ydp Girne’de İlçe Seçim Komitesini Oluşturarak Hazırlıklarını Tamamladı
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Lefkoşa, 18 Ağustos 20 : Yeniden Doğuş Partisi, dün Girne’de yaptığı toplantıda, İlçe Seçim Komitesi’ni oluşturarak hazırlıklarını tamamladığını açıkladı.
YDP’den verilen bilgiye göre, İlçe Seçim Komite Başkanlığına Hikmet Kaynarca, Yardımcılığına da Zeki Yılmaz getirildi. Açıklamaya göre, Girne İlçesi 3 ayrı bölgeye ayrıldı. Doğu Girne’nin sorumluluğuna Serkan Çete ve Ömer Çete getirilirken, Batı Girne’de Cüneyt Canbolat ve Süleyman Yıldız getirildi. Merkez de ise Necmi Yalçın ve Ramazan Karal görev yapacak. 
Toplantıda söz alan Seçim Komite Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Turan Büyükyılmaz bu seçimlerin çok büyük sürprizlere gebe olduğunu belirterek, YDP’nin en büyük sürprizi yapacağını savundu. 
Büyükyılmaz;  “Girne’de her bölgede sahada olacağız. Adayımızı ikinci tura taşıyacağız. Ama bunun için tam olarak sahaya yayılmamız gerekiyor. Girne Pandemiden önce motivasyonu en yüksek ilçe idi. Bugün itibariyla tekrar o noktaya gelmek için büyük gayret göstereceğiz” dedi.

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Genel Sekreter Bertan Zaroğlu ise yaptığı konuşmada, parti içinde yaşanan ve yaşanabilecek kırgınlıkları bir kenara bıraktıklarını ve hedefe kilitlendiklerini, belirlenen hedefe ulaşmak için gece gündüz çalışacaklarını belirtti. 
Son konuşmayı yapan YDP Cumhurbaşkan Adayı Erhan Arıklı, hükümeti eleştirerek, Hükümetin Facebook tepkilerine göre icraat yaptığını söyledi.
Arıklı; “Bu Hükümet sosyal medyadan gelen tepkilere göre ülkeye gelen yolcu sayısında kısıtlamaya giderek güya pandemiye karşı tedbir almaya çalışıyor. Havayolu ile gelene herhangi bir kısıtlama yok. Ama gemi ile gelene kısıtlama koyuyorlar. Gelenleri de saatlerce limanda ayakta bekletecekler. Niye, çünkü limandan gelenler gariban.  Bakanlığın kendi sayfasında bile rakamlar Hükümeti yalanlıyor. 1 Temmuz’dan itibaren ülkeye gelenlerden Deniz yolu ile gelenlerin sadece 24 tanesinde Corona’ya rastlanmış. Aynı dönemde ülkemize Uçakla gelenlerden ise 58 kişide virüs saptanmış. Yani havayolu ile gelenlerde iki misli virüs var. Ama kısıtlama ve tedbir gemi yolcularına yapılıyor. Bu Hükümet zenginlerin emrinde olan bir hükümettir” dedi.    
(AK/HÖ)
 

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