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Ydp Genel Sekreteri Büyükyılmaz, Tarihi Geçmiş İlaçlar Konusunu Eleştirdi

Lefkoşa, 8 Ağustos 19 (.): Yeni Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, tarihi geçmiş ilaçların çevreye zarar vermeden uygun koşullarda imha edilmesi gerektiğini belirterek, bir an önce otomasyon ve ilaç kayıt sisteminin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. 

Ydp Genel Sekreteri Büyükyılmaz, Tarihi Geçmiş İlaçlar Konusunu Eleştirdi

Lefkoşa, 8 Ağustos 19 (.): Yeni Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, tarihi geçmiş ilaçların çevreye zarar vermeden uygun koşullarda imha edilmesi gerektiğini belirterek, bir an önce otomasyon ve ilaç kayıt sisteminin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. 

08 Ağustos 2019 Perşembe 11:09
Ydp Genel Sekreteri Büyükyılmaz, Tarihi Geçmiş İlaçlar Konusunu Eleştirdi

Lefkoşa, 8 Ağustos 19 (.): Yeni Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, tarihi geçmiş ilaçların çevreye zarar vermeden uygun koşullarda imha edilmesi gerektiğini belirterek, bir an önce otomasyon ve ilaç kayıt sisteminin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. 
Büyükyılmaz, “Ülkemizde tarihi geçmiş tonlarca ilaç imha edilmiştir. Hastalar ilaç alabilmek için akla karayı seçerken, devletin depolarda tonlarca ilacı bekletmesi, tarihini geçirerek imha etmek durumunda kalması ve günün sonunda devletin milyonlarca lira zarara uğratılması kabul edilemez bir tutumdur” dedi. 
Yazılı açıklama yapan Büyükyılmaz, ilaçların maliyetinin 1 milyon TL' ye yakın olduğunu, özel sektör eczaneleri depolarında da yaklaşık 600 bin TL civarında tarihi geçmiş ilacın olduğunun tahmin edildiğini söyledi.

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İlaçların çevreye zarar vermeden uygun koşullarda imha edilmesi gerektiğini kaydeden Büyükyılmaz, bir an önce otomasyon ve ilaç kayıt sisteminin  hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. 
(GÖZ/FEZ)


 

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