banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1124
ALTIN
458.727
DOLAR
7.6460
STERLİN
9.8321
EURO
8.8844
Sosyal patlamaya davetiye çıkarıyorsunuz
Sosyal patlamaya davetiye çıkarıyorsunuz
Son gezici anketi
Son gezici anketi
Sahtekarların iğrenç kasaba tiyatrosu
Sahtekarların iğrenç kasaba tiyatrosu
13’ncü maaş tamamsa sıkıntı yok!
13’ncü maaş tamamsa sıkıntı yok!
banner376

Ydp Genel Başkanı Ve Cumhurbaşkanı Adayı Arıklı, Kıbrıs Türklerinin Azerbaycan Türklerinin Yanında Olduğunu Belirtti

Lefkoşa, 27 Eylül 20 : YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı, Kıbrıs Türklerinin Azerbaycan Türklerinin yanında olduğunu belirterek, “Biz 3 Devlet 1 milletiz. Bu şuurla Azerbaycan\'ın yanında olacağız” dedi.

27 Eylül 2020 Pazar 13:31
Ydp Genel Başkanı Ve Cumhurbaşkanı Adayı Arıklı, Kıbrıs Türklerinin Azerbaycan Türklerinin Yanında Olduğunu Belirtti
banner337
banner351

Lefkoşa, 27 Eylül 20 : YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı, Kıbrıs Türklerinin Azerbaycan Türklerinin yanında olduğunu belirterek, “Biz 3 Devlet 1 milletiz. Bu şuurla Azerbaycan'ın yanında olacağız” dedi.
YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı yaptığı yazılı açıklamada, bu sabah Rusya destekli Ermenistan’ın, dost ve kardeş Azerbaycan topraklarına bir kez daha saldırdığını, Azerbaycan’ın ise topraklarını korumak ve işgal altındaki topraklarını kurtarmak için karşı saldırıya geçtiğini kaydetti.
Ermenilerin bu saldırısının durup dururken gerçekleşmediğini belirten Arıklı, “Bu saldırı Anavatan Türkiye’yi her alanda destekleyen, petrol ve doğal gaz boru hatlarını Türkiye üzerinden dünyaya ulaştıran ve Türkiye’yi her açıdan destekleyen Azerbaycan'ı cezalandırma operasyonudur” dedi.

banner341
Arıklı, “Ama herkesin bilmesi gereken şey şudur ki; "Ne Azerbaycan 1990 lı yıllardaki zayıf, ordusu bile olmayan Azerbaycan’dır, ne de Türkiye 1990 lı yıllardaki aciz ve çaresiz Türkiye’dir. Ermenistan bu saldırılarının karşılığını görecek ve işgal altındaki toprakların bir bölümü kurtarılacaktır” ifadelerini kullandı.
(AK/GÜL) 
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Tatar: Azerbaycan asla yalnız değildir
Başbakan Tatar: Azerbaycan asla yalnız değildir
Denktaş: “Kıbrıs Türk Halkı olarak Azerbaycan’ın yanındayız”
Denktaş: “Kıbrıs Türk Halkı olarak Azerbaycan’ın yanındayız”
Polisten Teknecik açıklaması: İDDİALAR ASILSIZ
Polisten Teknecik açıklaması: İDDİALAR ASILSIZ
Eski Meclis Başkanı Ve başbakanlardan Atun’dan Oktay Feridun için mesaj
Eski Meclis Başkanı Ve başbakanlardan Atun’dan Oktay Feridun için mesaj
22 gündür karantinada olan Arıklı: "Tek çare beklemek"
22 gündür karantinada olan Arıklı: "Tek çare beklemek"
Erhürman’dan Adaylara “Tv’de Tartışalım” Çağrısı
Erhürman’dan Adaylara “Tv’de Tartışalım” Çağrısı
Polisiye Olaylar… Taksiciyi Aracının İçinde Darp Ederek Burnunu Kıran 3 Kişi Tutuklandı
Polisiye Olaylar… Taksiciyi Aracının İçinde Darp Ederek Burnunu Kıran 3 Kişi Tutuklandı
Denktaş: “Annan planından beri, Türkiye ile ortak bir hedef yok”
Denktaş: “Annan planından beri, Türkiye ile ortak bir hedef yok”
Polisiye kısa kısa kısa...
Polisiye kısa kısa kısa...
Londra’da karantina karşıtlarına polis müdahalesi
Londra’da karantina karşıtlarına polis müdahalesi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim