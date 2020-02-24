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Ydp Genel Başkanı Arıklı Seçim Manifestosunu Açıkladı

ARIKLI: “İLK İCRAATIM KKTC HALKININ SELF DETERMİNASYON HAKKINI KULLANMASINI SAĞLAYARAK KKTC’Yİ TANITMA FAALİYETLERİNİ BAŞLATMAK OLACAK”

Ydp Genel Başkanı Arıklı Seçim Manifestosunu Açıkladı

ARIKLI: “İLK İCRAATIM KKTC HALKININ SELF DETERMİNASYON HAKKINI KULLANMASINI SAĞLAYARAK KKTC’Yİ TANITMA FAALİYETLERİNİ BAŞLATMAK OLACAK”

24 Şubat 2020 Pazartesi 16:07
Ydp Genel Başkanı Arıklı Seçim Manifestosunu Açıkladı
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ARIKLI: “İLK İCRAATIM KKTC HALKININ SELF DETERMİNASYON HAKKINI KULLANMASINI SAĞLAYARAK KKTC’Yİ TANITMA FAALİYETLERİNİ BAŞLATMAK OLACAK”
 Lefkoşa, 24 Şubat 20 : Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı, “Cumhurbaşkanı makamına gelmem halinde yapacağım ilk icraat KKTC halkının self determinasyon hakkını kullanmasını sağlayarak KKTC’yi tanıtma faaliyetlerini başlatmak olacak” dedi.
Arıklı, Alsancak Belediye Salonu’nda dün düzenlenen toplantıda seçim manifestosunu açıkladı. YDP’den verilen bilgiye göre, program saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı, Arıklı’nın özgeçmişi okundu. Arıklı, buradaki konuşmasında neden Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini ve hedeflerini anlattı.
Erhan Arıklı, “Cumhurbaşkanlığı seçimi ya KKTC’yi yaşatıp Türkiye ile iyi ilişkilerin gelişmesiyle sonuçlanacak ya da federasyon düşüncesiyle kaybedeceğimiz bir 50 yıl daha geçmesine seyirci kalmak arasında bir tercih olacak” dedi.
Federasyon dönemlerinin devrinin bittiğini söyleyen Arıklı, “Son 30 yılda var olan federasyonlar yıkıldı ve tam 40 yeni devlet kuruldu. Artık devir milli devletler devridir. Rumlarla bir arada yaşamak isteyenlerin keyfi öyle istiyor diye bu aziz devleti yıkacak mıyız, yoksa tanıtıp bağımsız bir devlete sahip olmanın gururunu ve şerefini mi yaşayacağız. Karar sizin. ‘Linç kültürüne sahip insanların oyuna ihtiyacım yoktur’ söylemleriyle gündeme gelen Akıncı cevabını sandıkta alacak” ifadelerini kullandı.

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Anayasa’da Cumhurbaşkanı’nın yetkilerinin belli olduğunu söyleyen Arıklı, “O Anayasada Cumhurbaşkanı’nın KKTC’ye sahip çıkması vardır. Anayasa müzakere yetkisi vermez. Müzakere yetkisini Meclis verir. Biz KKTC’nin ambargoların altından kalkması için Cumhurbaşkanlığı makamı olarak mücadele vereceğiz.” dedi.
Halkın Cumhurbaşkanlığı seçiminde toplum lideri veya müzakereci değil Cumhurbaşkanı seçeceğini ifade eden Arıklı, kendisinin bu makama gelmesi halinde yapacağı ilk icraatın KKTC halkının self determinasyon hakkını kullanmasını sağlayarak KKTC’yi tanıtma faaliyetlerini başlatmak olacağını söyledi.
Arıklı, Anayasada yer alan Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’nun çalıştırılması, Maraş’ın açılması ve bunlarla birlikte başkanlık sisteminin getirilmesi konularının seçim bildirgelerinin olmazsa olmazlarından olduğunu da belirtti.
Erhan Arıklı, diğer adaylarla ilgili eleştirilerde de bulundu.
(RÇ/FEZ)  FOTOĞRAFLI
 

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